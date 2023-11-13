Мошенники пишут пермякам от имени мэра Эдуарда Соснина

Posted 13 ноября, 12:25
Published 13 ноября, 12:25
Modified 13 ноября, 12:31
Updated 13 ноября, 12:31
Мошенники вновь рассылают сообщения пермякам от имени высокопоставленных чиновников. На этот раз — от имени главы Перми Эдуарда Соснина, сообщает пресс-служба администрации города Перми.
Судя по скриншотам, опубликованным мэрией, якобы сотрудники ФНС проводят некий инструктаж, а подчиненным Эдуарда Соснина необходимо отчитаться, если с ними свяжутся.
За последние несколько недель пермяки получали сообщения от имени министра ЖКХ и благоустройства Пермского края Артема Балахнина, начальника Инспекции государственного жилищного надзора Пермского края Александра Евсюкова, первого заместителя главы администрации города Ольги Андриановой.