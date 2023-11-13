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Posted 13 ноября, 09:59

Published 13 ноября, 09:59

Modified 13 ноября, 11:47

Updated 13 ноября, 11:47

На Даче Синакевича в Перми этой зимой будет действовать резиденция Деда Мороза

На Даче Синакевича будет работать Дед Мороз

13 ноября 2023, 09:59
Фото: telegram-канал Эдуарда Соснина

На Даче Синакевича в Перми этой зимой будет действовать резиденция Деда Мороза

Летом она будет использоваться как пространство для молодых художников.

Городские власти решили приспособить этой зимой отреставрированное здание Дачи Синакевича в качестве резиденции Деда Мороза. Об этом в своем telegram-канале пишет глава Перми Эдуард Соснин.

Как отмечает мэр, отреставрированная дача станет филиалом Дворца культуры им. Кирова. Летом она будет использоваться как пространство для молодых художников. «А уже этой зимой здесь разместится дача Деда Мороза» — подчеркивает градоначальник.

«Дача Синакевича», яркий пример деревянного зодчества эпохи модерна — это дача пермского мецената, общественного деятеля и главы города Александра Синакевича, возведенная в конце XIX века в неорусском стиле, является объектом культурного наследия. К 300-летию Перми Городской центр охраны памятников провел реконструкцию здания.

#Общество#Пермь#Памятник#Культура#Дед мороз
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