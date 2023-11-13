На Стахановской пермячку переехал грузовик. Она осталась жива

Posted 13 ноября, 08:28
Published 13 ноября, 08:28
Modified 13 ноября, 08:30
Updated 13 ноября, 08:30
В Перми грузовик сбил женщину. Она чудом осталась жива. Видео опубликовано в телеграм-канале BadShofer.
Судя по кадрам, снятым видеорегистратором, наезд произошел днем 11 ноября 2023 года на перекрестке ул. Стахановской и Карпинского. По словам водителей, «там небольшой подъем перед поворотом, надо мониторить постоянно». Очевидцы сообщают, что женщина переходила дорогу на зеленый сигнал светофора и по пешеходному переходу.
Вероятнее всего, водитель грузовика не заметил ее, так как пермячка оказалась в так называемой «слепой зоне» автомобиля.
В ГУВД по Пермскому краю о происшествии ничего не знают. От ГИБДД ответа пока нет, запрос им направлен.