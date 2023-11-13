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Posted 13 ноября, 08:28

Published 13 ноября, 08:28

Modified 13 ноября, 08:30

Updated 13 ноября, 08:30

На Стахановской пермячку переехал грузовик. Она осталась жива

На Стахановской пермячку переехал грузовик. Она осталась жива

13 ноября 2023, 08:28
Фото: Скриншот из видео
В телеграм-каналах опубликован кадры с видеорегистратора, который зафиксировал дорожно-транспортное происшествие.

В Перми грузовик сбил женщину. Она чудом осталась жива. Видео опубликовано в телеграм-канале BadShofer.

Судя по кадрам, снятым видеорегистратором, наезд произошел днем 11 ноября 2023 года на перекрестке ул. Стахановской и Карпинского. По словам водителей, «там небольшой подъем перед поворотом, надо мониторить постоянно». Очевидцы сообщают, что женщина переходила дорогу на зеленый сигнал светофора и по пешеходному переходу.
Вероятнее всего, водитель грузовика не заметил ее, так как пермячка оказалась в так называемой «слепой зоне» автомобиля.

В ГУВД по Пермскому краю о происшествии ничего не знают. От ГИБДД ответа пока нет, запрос им направлен.

Видео: Скриншот из видео
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