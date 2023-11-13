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Posted 13 ноября, 14:09

Published 13 ноября, 14:09

Modified 13 ноября, 14:11

Updated 13 ноября, 14:11

Нейросеть создала «музыкальный портрет» Перми

Нейросеть создала «музыкальный портрет» Перми

13 ноября 2023, 14:09
Фото: properm.ru
Нейросеть составила композицию о Перми на основе песен, которые писали под впечатлением о городе самые разные композиторы и поэты.

Нейросеть Сколтеха создала музыкальную композицию Перми, основанную на данных о качестве жизни города. Трек разместят на музыкальной карте России, которую создала корпорация ВЭБ.РФ.

Как рассказали авторы проекта, нейросеть составила композицию о Перми на основе песен, которые писали под впечатлением о городе самые разные композиторы и поэты, передает chitaitext.ru.

Кроме Перми на музыкальной карте России представлены еще 20 городов. Послушать их можно на сайте слушайгорода.рф.

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#Пермь#Музыка
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