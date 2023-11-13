Нейросеть создала «музыкальный портрет» Перми

Posted 13 ноября, 14:09
Published 13 ноября, 14:09
Modified 13 ноября, 14:11
Updated 13 ноября, 14:11
Нейросеть Сколтеха создала музыкальную композицию Перми, основанную на данных о качестве жизни города. Трек разместят на музыкальной карте России, которую создала корпорация ВЭБ.РФ.
Как рассказали авторы проекта, нейросеть составила композицию о Перми на основе песен, которые писали под впечатлением о городе самые разные композиторы и поэты, передает chitaitext.ru.
Кроме Перми на музыкальной карте России представлены еще 20 городов. Послушать их можно на сайте слушайгорода.рф.