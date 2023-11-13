Новый автобусный маршрут будет обслуживать особую экономическую зону в Перми

На территории особой экономической зоны планируется разместить промышленные предприятия, в том числе гражданского авиадвигателестроения, машиностроения, судостроения, металлургии, металлообработки, предприятий химической, фармацевтической и перерабатывающей промышленности, а также производство строительных материалов и другие.