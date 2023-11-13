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Posted 13 ноября, 04:08

Published 13 ноября, 04:08

Modified 13 ноября, 04:10

Updated 13 ноября, 04:10

Новый автобусный маршрут будет обслуживать особую экономическую зону в Перми

Новый автобусный маршрут будет обслуживать особую экономическую зону в Перми

13 ноября 2023, 04:08
Фото: Kandinsky 2.2
Маршрут «ТРЦ Планета — улица Промышленная» запустят в 2026 году.

Мэрия хочет запустить новый автобусный маршрут для сотрудников предприятий, расположенных в особой экономической зоне «Пермь», а также на ул. Космонавта Леонова.

Автобусы будут курсировать по маршруту «ТРЦ Пермь — ул. Промышленная». Регулярные перевозки планируют запустить в 2026 году, сообщает ИА «Текст».

На территории особой экономической зоны планируется разместить промышленные предприятия, в том числе гражданского авиадвигателестроения, машиностроения, судостроения, металлургии, металлообработки, предприятий химической, фармацевтической и перерабатывающей промышленности, а также производство строительных материалов и другие.

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#Пермская езда#Пермь#Автобусный маршрут#Судостроение#Промышленные предприятия
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