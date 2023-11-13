Новый автобусный маршрут будет обслуживать особую экономическую зону в Перми

Posted 13 ноября, 04:08
Published 13 ноября, 04:08
Modified 13 ноября, 04:10
Updated 13 ноября, 04:10
Мэрия хочет запустить новый автобусный маршрут для сотрудников предприятий, расположенных в особой экономической зоне «Пермь», а также на ул. Космонавта Леонова.
Автобусы будут курсировать по маршруту «ТРЦ Пермь — ул. Промышленная». Регулярные перевозки планируют запустить в 2026 году, сообщает ИА «Текст».
На территории особой экономической зоны планируется разместить промышленные предприятия, в том числе гражданского авиадвигателестроения, машиностроения, судостроения, металлургии, металлообработки, предприятий химической, фармацевтической и перерабатывающей промышленности, а также производство строительных материалов и другие.