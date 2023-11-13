Пермячку в московском аэропорту Внуково сбила машина. Водитель даже не вышел к жертве

Posted 13 ноября, 08:51
Published 13 ноября, 08:51
Modified 13 ноября, 10:31
Updated 13 ноября, 10:31
В минувшую среду, 8 ноября, пермячка Наталья прилетела по делам в Москву. Авиарейс прибыл в аэропорт Внуково, где гостья столицы тут же стала жертвой невнимательного водителя. Подробности этой истории порталу Properm.ru рассказала пострадавшая.
По словам Натальи, она прибыла во Внуково и прошла на транспортный этаж, к ожидавшему её такси. Пермячка увидела нужную машину, но дойти до неё не смогла, так как тут же, сделав несколько шагов по парковке, была сбита сдававшей назад легковушкой. Наталья полностью оказалась под машиной. Водитель, сбивший приезжую, понял, что что-то не так и начал отъезжать вперёд. Однако, шофёр даже не вышел посмотреть, что случилось с жертвой его манёвров и в каком она состоянии, нажал на газ и уехал.
Наталье помог водитель ожидавшего её такси. Так как женщина спешила на встречу, то вынуждена была отложить оформление ДТП на время после встречи. Она привела себя в порядок в салоне такси. Оказалось, что сильнее всего пострадали руки — на них были многочисленные ушибы и ссадины. «На рукаве даже отпечатался протектор шины». — вспоминает женщина.
После встречи Наталья приехала во Внуково, в линейный отдел полиции, чтобы подать жалобу. Полицейские, приняв жалобу, заверили женщину, что многочисленные камеры видеонаблюдения аэропорта помогут в определении номера автомобиля — виновника ДТП. Однако, произойдёт это позже, когда на работе появится нужный специалист.
Наталья не стала ожидать дальнейшего выяснения обстоятельств и уехала в Домодедово, откуда должна была вернуться в Пермь. В самолёте пришло время заняться ссадинами, в чем пермячке помогали попутчики.
В Перми женщина обратилась в травмпункт, зафиксировала свои повреждения и передала их московской транспортной полиции. В свою очередь правоохранители заверили женщину, что определили номер автомобиля, сбившего её на парковке аэропорта.
Как поясняет Наталья порталу Properm.ru, она глубоко возмущена поступком неизвестного ей водителя. «Можно было выйти из автомобиля и поинтересоваться состоянием сбитого человека, спросить, нужна ли ему помощь. — возмущается пострадавшая. — Человек же просто уехал». Сейчас Наталья изучает возможность подачи иска к неосторожному водителю.