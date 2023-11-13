Пермячку в московском аэропорту Внуково сбила машина. Водитель даже не вышел к жертве

По словам Натальи, она прибыла во Внуково и прошла на транспортный этаж, к ожидавшему её такси. Пермячка увидела нужную машину, но дойти до неё не смогла, так как тут же, сделав несколько шагов по парковке, была сбита сдававшей назад легковушкой. Наталья полностью оказалась под машиной. Водитель, сбивший приезжую, понял, что что-то не так и начал отъезжать вперёд. Однако, шофёр даже не вышел посмотреть, что случилось с жертвой его манёвров и в каком она состоянии, нажал на газ и уехал.