Потенциал островов представили всей России на Дне Сахалинской области

Posted 13 ноября, 12:08
Published 13 ноября, 12:08
Modified 13 ноября, 12:10
Updated 13 ноября, 12:10
Международная выставка-форум «Россия» открылась на ВДНХ в Москве в День народного единства, 4 ноября. Уже более недели это одно из самых ярких мероприятий в стране. На выставке представили экспозиции, демонстрирующие достижения всех регионов России и результаты работы властей в партнерстве с бизнесом.
Стенд Сахалинской области стал главной точкой притяжения на ВДНХ в минувшую пятницу, 10 ноября. Экспоместо оформили в виде большого морского судна. Посетители позировали у настоящего штурвала, рассматривали огромного краба и совершали виртуальные полеты над островами в роли пилотов авиакомпании «Аврора». Также на выставке представили образцы черного магнитного песка, добытого на Итурупе, и разнообразие морских гидробионтов, добываемых в акватории Сахалинской области.
На открытии Дня Сахалинской области выступил губернатор Валерий Лимаренко. Глава островного региона рассказал о достижениях в экономике и социальной сфере, а также об амбициозных проектах, которые реализуются на Сахалине и Курилах.
«Президент России Владимир Путин на прошедшем Восточном экономическом форуме поставил перед нами задачу: не просто осваивать природные ресурсы, но и увеличивать глубину их переработки. И мы ее решаем. Перспективы нефтегазового комплекса мы связываем с глубокой переработкой сырья и выпуском продукции с высокой добавленной стоимостью. Она востребована как в России, так и за рубежом, несмотря на ограничения со стороны недружественных государств. Для этого мы запланировали строительство завода, который будет выпускать керосин, дизельное топливо и бензин. Его мощность на первом этапе составит 5 млн тонн в год, с возможным наращиванием до 10 млн тонн. В ближайшее время „Газпром“ приступит к разработке обоснования инвестиций», — рассказал Валерий Лимаренко.
Развитием проекта может стать запуск нефтехимического производства. Планируется выпуск минеральных и азотных удобрений, средств защиты растений, кормового белка. Кроме того, в Южно-Сахалинске возводят нефтегазовый индустриальный парк. На этой площадке соберутся нефтесервисные предприятия (прежде всего российские), которые будут оказывать широкий спектр высокотехнологичных услуг компаниям, занимающимся добычей и переработкой углеводородного сырья. Уже в 2024 году состоится ввод в строй объектов первой очереди. В сотрудничестве с госкорпорацией «Росатом» в островном регионе создают Восточный водородный кластер. Его ядром станет завод по производству водорода.
Выгодное географическое положение позволяет островному региону стать крупным транспортно-логистическим хабом. В него включен создающийся на восточном побережье Сахалина порт с нефтяным, угольным, газоконденсатным и бункеровочным терминалами, а также Корсаковский морской торговый порт, где начался период глубокой модернизации. Эта гавань станет частью Северного морского пути, а также центром дистрибуции рыбной продукции в АТР. Формированию хаба способствует и развитие инфраструктуры воздушного транспорта: в августе 2023 года на Сахалине запустили крупнейший в ДФО аэровокзал. Там же продолжается строительство взлетно-посадочной полосы для самолетов всех типов.
На Курилах в последние несколько лет модернизировали социальную и транспортную инфраструктуру, а также возвели большое количество жилья, школы, детские сады, спортивные объекты. По решению президента РФ Владимира Путина на Курилах ввели уникальный преференциальный режим — это обеспечило беспрецедентно лояльные условия для реализации инвестиционных проектов. Бизнес стал гораздо активнее вкладывать деньги в развитие Курильских островов: уже сейчас запущены проекты по строительству рыбоперерабатывающих и гостиничных комплексов, развитию марикультуры и энергетики.
Организаторы стенда поставили перед собой важную задачу: не только рассказать об успехах Сахалинской области, но и способствовать решению конкретных задач. В их числе информирование гостей ВДНХ, среди которых много студентов и молодых специалистов, о возможностях для профессиональной самореализации на островах, а также демонстрация туристических маршрутов Сахалина и Курил.
«Никогда не думал, что Сахалин так интенсивно развивает экономические связи со странами АТР. Я получаю образование по специальности „Международные отношения“, и для меня эта тема особенно интересна. Конечно, задумываюсь, о том, где буду работать. Вряд ли решусь поехать на Сахалин, но кого-то из моих однокурсников перспектива трудоустройства в этом регионе явно может заинтересовать», — поделился впечатлениями студент Московского финансово-промышленного университета «Синергия» Руслан.
В День Сахалинской области на выставке «Россия» с большим успехом выступили островные артисты. Представители КМНС провели мастер-классы по созданию сувениров из рыбьей кожи. А островные повара поделились рецептами кухни, в которой причудливо сочетаются традиции Запада и Востока.