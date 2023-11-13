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Posted 13 ноября, 16:06

Published 13 ноября, 16:06

Modified 13 ноября, 16:08

Updated 13 ноября, 16:08

Прокуратура расследует ложный вызов скорой помощи Отару Кушанашвили

Прокуратура расследует ложный вызов скорой помощи Отару Кушанашвили

13 ноября 2023, 16:06
Фото: 1MI
Шоумена Отара Кушанашвили подозревают в ложном вызове после сообщений о сердечном приступе, так как опубликованные видеокадры вызвали у медиков подозрения в достоверности произошедшего и они обратились в прокуратуру.

Отару Кушанашвили будут проверять на случай ложного вызова в связи с недавними сообщениями о сердечном приступе, пишет ИА Амител.

Ранее стало известно, что у Кушанашвили плохо стало в одной из московских сигарных. В связи с этим была вызвана скорая помощь, предположительно из-за сердечного приступа.

Во время транспортировки из больницы шоумен записал видеообращение, которое увидели работники медицинской службы. После просмотра видео возникли сомнения, действительно ли Кушанашвили испытывал проблемы со здоровьем, и в связи с этим обратились в прокуратуру.

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