Прокуратура расследует ложный вызов скорой помощи Отару Кушанашвили

Posted 13 ноября, 16:06
Published 13 ноября, 16:06
Modified 13 ноября, 16:08
Updated 13 ноября, 16:08
Отару Кушанашвили будут проверять на случай ложного вызова в связи с недавними сообщениями о сердечном приступе, пишет ИА Амител.
Ранее стало известно, что у Кушанашвили плохо стало в одной из московских сигарных. В связи с этим была вызвана скорая помощь, предположительно из-за сердечного приступа.
Во время транспортировки из больницы шоумен записал видеообращение, которое увидели работники медицинской службы. После просмотра видео возникли сомнения, действительно ли Кушанашвили испытывал проблемы со здоровьем, и в связи с этим обратились в прокуратуру.