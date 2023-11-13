«Растения шуток не понимают». В пермском Саду соловьев готовится цвести сирень

Posted 13 ноября, 03:40
Published 13 ноября, 03:40
Modified 13 ноября, 03:42
Updated 13 ноября, 03:42
В Перми в Саду соловьев начали зеленеть и готовится к цветению многие растения. Причина — аномально теплый ноябрь.
«Похоже растения не понимают шуток и всерьез приняли неурочную волну тепла за весну. Набирают цвет ромашка и сирень. Зеленеют котовники, шалфеи и кровохлебки», — пишут в паблике Сада соловьев.
«Умнее» растений и кустарников оказалась лиственница — ее иголки пожелтели, как и положено в это время года. «Всех, кто поверил в весну, ждет неминуемое разочарование», — предрекают авторы паблика.