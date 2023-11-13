properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 ноября, 03:40

Published 13 ноября, 03:40

Modified 13 ноября, 03:42

Updated 13 ноября, 03:42

«Растения шуток не понимают». В пермском Саду соловьев готовится цвести сирень

«Растения шуток не понимают». В пермском Саду соловьев готовится цвести сирень

13 ноября 2023, 03:40
Фото: Сад Соловьев у речки Уинки / Vk
Из-за аномально теплого ноября растения поверили в весну.

В Перми в Саду соловьев начали зеленеть и готовится к цветению многие растения. Причина — аномально теплый ноябрь.

«Похоже растения не понимают шуток и всерьез приняли неурочную волну тепла за весну. Набирают цвет ромашка и сирень. Зеленеют котовники, шалфеи и кровохлебки», — пишут в паблике Сада соловьев.

«Умнее» растений и кустарников оказалась лиственница — ее иголки пожелтели, как и положено в это время года. «Всех, кто поверил в весну, ждет неминуемое разочарование», — предрекают авторы паблика.

Фото: Сад Соловьев у речки Уинки / Vk
Читайте также:
Несмотря на первые заморозки, выходные в Пермском крае будут очень теплымиВ малых реках Перми обнаружили моющие средства и грязьТанцевальную площадку в Балатовском парке Перми снесли
#Пермь#Экология#Погода#Сад соловьев#Аномальная погода#Потепление
Подпишитесь
«Было очень страшно». Пассажиры поезда «Адлер — Пермь» рассказали об аварии
Сегодня, 11:26
В Перми в любой момент могут рухнуть два дома: жилой и уже расселённый
Сегодня, 12:28
Два сильных удара. В Минздраве рассказали о травмах пассажира поезда «Адлер — Пермь»
Сегодня, 12:56
Одним из первых пассажиров пермского электробуса стал вице-премьер правительства РФ
Сегодня, 12:51
В Кизеле определили двух кандидатов на пост главы округа
Сегодня, 09:52
Глава КАМАЗа Сергей Когогин отвез в зону спецоперации технику для танкистов
Сегодня, 06:25