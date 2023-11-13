Русло Камы в Перми высохло более чем наполовину, несмотря на дожди. Почему?

Posted 13 ноября, 07:12
Published 13 ноября, 07:12
Modified 13 ноября, 07:20
Updated 13 ноября, 07:20
В последние дни русло Камы в Перми высохло более чем наполовину. И это несмотря на дожди и улучшение ситуации в реках бассейна Камского водохранилища. Сайт «Опасные природные явления Пермского края» объясняет, в чем дело.
Снижение уровня воды в главной реке региона действительно аномальное, и связано оно в первую очередь рекордной засухой на севере края, где на смену умеренно сухого лета пришел засушливый сентябрь, дождей почти не было. В результате в середине октября уровень воды в Камском водохранилище стал минимальным — ниже 105 м. Был существенно уменьшен сброс в нижний бьеф. В течение последнего месяца его величина составляла 530 — 640 м3/с, в то время как до 11 октября держалась на уровне около 800 м3/с.
После падения уровня воды в Камском водохранилище, стал стремительно падать уровень воды в Воткинском водохранилище. И выпадающие осадки никак повлиять на это не могли, поскольку свыше 95% притока в Воткинское водохранилища идет из Камского.
Сейчас уровень воды в Воткинском водохранилище ниже нормы на 3,7 метра, а приток — ниже нормы в 2,5 раза. Кроме того, сброс из в октябре и начале ноября значительно превышал приток, чтобы обеспечивать водой гидроузлы, расположенные ниже по течению. Сочетание режимов работы ГЭС и вызвало экстремальное снижение уровня Воткинского водохранилища.
Ситуацию могли бы поменять очень сильные дожди в ноябре, но для нашего климата они нехарактерны. В этом году первая половина ноября хоть и была теплой, значительных осадков не принесла, а к концу недели в регионе ожидается похолодание, и реки перейдут в зимний режим. Так что до апреля ситуация в водохранилищах вряд ли изменится.