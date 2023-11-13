Русло Камы в Перми высохло более чем наполовину, несмотря на дожди. Почему?

Снижение уровня воды в главной реке региона действительно аномальное, и связано оно в первую очередь рекордной засухой на севере края, где на смену умеренно сухого лета пришел засушливый сентябрь, дождей почти не было. В результате в середине октября уровень воды в Камском водохранилище стал минимальным — ниже 105 м. Был существенно уменьшен сброс в нижний бьеф. В течение последнего месяца его величина составляла 530 — 640 м3/с, в то время как до 11 октября держалась на уровне около 800 м3/с.