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Posted 13 ноября, 09:17

Published 13 ноября, 09:17

Modified 13 ноября, 09:26

Updated 13 ноября, 09:26

Семья погибшей пермячки получила с предпринимателя 5 миллионов рублей компенсации

Семья погибшей пермячки получила с предпринимателя 5 миллионов рублей компенсации

13 ноября 2023, 09:17
Фото: Midjourney
Для ускорения процесса выплат у бизнесмена арестовали счета.

Жительница Карагая стала единственной погибшей в массовой аварии, виновником которой признали водителя самосвала из Перми. Водитель работает на одного из индивидуальных предпринимателей, к которому и были выдвинуты имущественные претензии, сообщают в УФССП по Пермскому краю.

В ходе расследования причин ДТП было установлено, что водитель самосвала нарушил ряд правил дорожного движения и допустил столкновение с движущимся в попутном направлении автомобилем Renault Fluence. После удара с самосвалом седан вынесло на полосу встречного движения, где он врезался в грузовик с прицепом. Затем легковушку вновь отбросило на первоначальную полосу движения, где она влетела под фуру. В результате полученных травм женщина-водитель иномарки скончалась на месте.

Мать, отец, сын и сестра пострадавшей обратились в суд с иском к работодателю виновника аварии с требованием возместить им моральный ущерб за смерть родственницы. Согласно действующему законодательству, моральный вред, причиненный работником при исполнении своих обязанностей, должен компенсировать его наниматель.

Суд обязал бизнесмена выплатить прикамцам в общей сложности 5 млн рублей. Четыре процессуальных документа поступили на исполнение в отделение судебных приставов по Пермскому району. Индивидуальный предприниматель был уведомлен о возбуждении исполнительных производств. Для своевременного исполнения решения суда сотрудники ведомства наложили арест на денежные средства на банковских счетах бизнесмена, а также вынесли запрет на регистрационные действия с принадлежащими ему транспортными средствами.

Основным видом предпринимательской деятельности должника являются грузовые перевозки. Мужчина оперативно выплатил полную сумму компенсации всем родственникам погибшей.

#Происшествия#Суд#Приставы#Криминал#Судебные приставы#Жертвы дтп
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