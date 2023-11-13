Семья погибшей пермячки получила с предпринимателя 5 миллионов рублей компенсации

Posted 13 ноября, 09:17
Published 13 ноября, 09:17
Modified 13 ноября, 09:26
Updated 13 ноября, 09:26
Жительница Карагая стала единственной погибшей в массовой аварии, виновником которой признали водителя самосвала из Перми. Водитель работает на одного из индивидуальных предпринимателей, к которому и были выдвинуты имущественные претензии, сообщают в УФССП по Пермскому краю.
В ходе расследования причин ДТП было установлено, что водитель самосвала нарушил ряд правил дорожного движения и допустил столкновение с движущимся в попутном направлении автомобилем Renault Fluence. После удара с самосвалом седан вынесло на полосу встречного движения, где он врезался в грузовик с прицепом. Затем легковушку вновь отбросило на первоначальную полосу движения, где она влетела под фуру. В результате полученных травм женщина-водитель иномарки скончалась на месте.
Мать, отец, сын и сестра пострадавшей обратились в суд с иском к работодателю виновника аварии с требованием возместить им моральный ущерб за смерть родственницы. Согласно действующему законодательству, моральный вред, причиненный работником при исполнении своих обязанностей, должен компенсировать его наниматель.
Суд обязал бизнесмена выплатить прикамцам в общей сложности 5 млн рублей. Четыре процессуальных документа поступили на исполнение в отделение судебных приставов по Пермскому району. Индивидуальный предприниматель был уведомлен о возбуждении исполнительных производств. Для своевременного исполнения решения суда сотрудники ведомства наложили арест на денежные средства на банковских счетах бизнесмена, а также вынесли запрет на регистрационные действия с принадлежащими ему транспортными средствами.
Основным видом предпринимательской деятельности должника являются грузовые перевозки. Мужчина оперативно выплатил полную сумму компенсации всем родственникам погибшей.