Семья погибшей пермячки получила с предпринимателя 5 миллионов рублей компенсации

В ходе расследования причин ДТП было установлено, что водитель самосвала нарушил ряд правил дорожного движения и допустил столкновение с движущимся в попутном направлении автомобилем Renault Fluence. После удара с самосвалом седан вынесло на полосу встречного движения, где он врезался в грузовик с прицепом. Затем легковушку вновь отбросило на первоначальную полосу движения, где она влетела под фуру. В результате полученных травм женщина-водитель иномарки скончалась на месте.