Скончался 15-летний пострадавший в ДТП с лесовозом под Пермью

Напомним, 11 ноября, на трассе «Пермь — Березники» столкнулись груженый лесовоз и легковой автомобиль. В легковушке ехала семья из пяти человек. Мама и полуторагодовалый ребенок погибли на месте. Спасатели освободили из машины отца и двоих детей, и передали пострадавших в тяжелом состоянии медикам. Водитель лесовоза не пострадал.