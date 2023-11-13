Скончался 15-летний пострадавший в ДТП с лесовозом под Пермью

Posted 13 ноября, 11:11
Published 13 ноября, 11:11
Modified 13 ноября, 11:13
Updated 13 ноября, 11:13
Скончался еще один пострадавший в ДТП с лесовозом на трассе «Пермь — Березники». Еще два человека остаются в больнице, сообщили Properm.ru в пресс-службе краевого Минздрава.
«Из пяти пострадавших скончались трое: женщина 35 лет и два ребенка 15 лет и одного года», — говорят в министерстве. В больнице остаются трехлетний мальчик и 40-летний мужчины. Ребенок находится в удовлетворительном состоянии, мужчина — в тяжелом, стабильном состоянии.
Напомним, 11 ноября, на трассе «Пермь — Березники» столкнулись груженый лесовоз и легковой автомобиль. В легковушке ехала семья из пяти человек. Мама и полуторагодовалый ребенок погибли на месте. Спасатели освободили из машины отца и двоих детей, и передали пострадавших в тяжелом состоянии медикам. Водитель лесовоза не пострадал.