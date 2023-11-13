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Posted 13 ноября, 11:11

Published 13 ноября, 11:11

Modified 13 ноября, 11:13

Updated 13 ноября, 11:13

Скончался 15-летний пострадавший в ДТП с лесовозом под Пермью

Скончался 15-летний пострадавший в ДТП с лесовозом под Пермью

13 ноября 2023, 11:11
Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю
В больнице остается трехлетний ребенок и мужчина 40 лет.
Сюжет
Дтп

Скончался еще один пострадавший в ДТП с лесовозом на трассе «Пермь — Березники». Еще два человека остаются в больнице, сообщили Properm.ru в пресс-службе краевого Минздрава.

«Из пяти пострадавших скончались трое: женщина 35 лет и два ребенка 15 лет и одного года», — говорят в министерстве. В больнице остаются трехлетний мальчик и 40-летний мужчины. Ребенок находится в удовлетворительном состоянии, мужчина — в тяжелом, стабильном состоянии.

Напомним, 11 ноября, на трассе «Пермь — Березники» столкнулись груженый лесовоз и легковой автомобиль. В легковушке ехала семья из пяти человек. Мама и полуторагодовалый ребенок погибли на месте. Спасатели освободили из машины отца и двоих детей, и передали пострадавших в тяжелом состоянии медикам. Водитель лесовоза не пострадал.

В жутком ДТП на трассе «Пермь — Березники» утром погибли женщина с ребенком
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