Стало известно, работников каких специальностей катастрофически не хватает в Перми

Posted 13 ноября, 13:20
Published 13 ноября, 13:20
Modified 13 ноября, 13:21
Updated 13 ноября, 13:21
В Пермском крае зафиксирована острая нехватка дворников, автомойщиков, токарей и врачей. Рейтинг самых дефицитных специалистов осени обнародовала аналитическая служба HeadHunter.
Лидером рейтинга востребованных специальностей стали дворники — на одну вакансию приходится всего 0,4 резюме. Чуть лучше ситуация наблюдается с автомойщиками — 0,7 резюме на вакансию, врачами — 0,8 и токарями — 0,9. Специалисты отмечают, что число активных вакансий для этих специалистов сегодня превышает количество резюме.
Также на начало ноября в Прикамье зафиксирована острая нехватка ветеринаров и автомехаников, поваров и маляров, слесарей и администраторов магазинов. Спрос по этим позициям не превышает 1,5 резюме на место.
В среднем по региону на одну вакансию сегодня приходится 3,2 резюме. Это свидетельствует о крайне напряжённой ситуации с подбором штата. По словам экспертов службы, главной проблемой является демографическая — для многих вакансий попросту не хватает свободных рабочих рук.