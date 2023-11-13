properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 ноября, 13:20

Published 13 ноября, 13:20

Modified 13 ноября, 13:21

Updated 13 ноября, 13:21

Стало известно, работников каких специальностей катастрофически не хватает в Перми

Стало известно, работников каких специальностей катастрофически не хватает в Перми

13 ноября 2023, 13:20
Фото: 1MI
Самыми дефицитными являются дворники, автомойщики, врачи и токари.

В Пермском крае зафиксирована острая нехватка дворников, автомойщиков, токарей и врачей. Рейтинг самых дефицитных специалистов осени обнародовала аналитическая служба HeadHunter.

Лидером рейтинга востребованных специальностей стали дворники — на одну вакансию приходится всего 0,4 резюме. Чуть лучше ситуация наблюдается с автомойщиками — 0,7 резюме на вакансию, врачами — 0,8 и токарями — 0,9. Специалисты отмечают, что число активных вакансий для этих специалистов сегодня превышает количество резюме.

Также на начало ноября в Прикамье зафиксирована острая нехватка ветеринаров и автомехаников, поваров и маляров, слесарей и администраторов магазинов. Спрос по этим позициям не превышает 1,5 резюме на место.

В среднем по региону на одну вакансию сегодня приходится 3,2 резюме. Это свидетельствует о крайне напряжённой ситуации с подбором штата. По словам экспертов службы, главной проблемой является демографическая — для многих вакансий попросту не хватает свободных рабочих рук.

Читайте также:
Пермский край ищет 3 тысячи человек для работы на оборонных предприятиях
#Экономика#Вакансии#Кадры#Дефицит
Подпишитесь
«Было очень страшно». Пассажиры поезда «Адлер — Пермь» рассказали об аварии
Сегодня, 11:26
В Перми в любой момент могут рухнуть два дома: жилой и уже расселённый
Сегодня, 12:28
Два сильных удара. В Минздраве рассказали о травмах пассажира поезда «Адлер — Пермь»
Сегодня, 12:56
Одним из первых пассажиров пермского электробуса стал вице-премьер правительства РФ
Сегодня, 12:51
В Кизеле определили двух кандидатов на пост главы округа
Сегодня, 09:52
Глава КАМАЗа Сергей Когогин отвез в зону спецоперации технику для танкистов
Сегодня, 06:25