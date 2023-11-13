Стало известно, работников каких специальностей катастрофически не хватает в Перми

Лидером рейтинга востребованных специальностей стали дворники — на одну вакансию приходится всего 0,4 резюме. Чуть лучше ситуация наблюдается с автомойщиками — 0,7 резюме на вакансию, врачами — 0,8 и токарями — 0,9. Специалисты отмечают, что число активных вакансий для этих специалистов сегодня превышает количество резюме.