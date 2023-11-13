Три года с жителей села в Прикамье собирали деньги за вывоз ТКО, которого не было

С января 2019 года вывоз мусора и иных бытовых отходов децентрализованным способом накопления у жителей указанного населенного пункта не осуществлялся, контейнерных площадок в селе не было. Ближайшее организованное место сбора отходов располагалось в Очёре на расстоянии 65 км. Спустя два года для жителей села была обустроена контейнерная площадка в д. Зачерная, на расстоянии от села в почти 16 км.