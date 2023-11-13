Три года с жителей села в Прикамье собирали деньги за вывоз ТКО, которого не было

Posted 13 ноября, 15:06
Published 13 ноября, 15:06
Modified 13 ноября, 15:07
Updated 13 ноября, 15:07
Прокуратура Большесосновского района проверила обращение жителей села Красный Яр о незаконности начисления размера платы за услуги вывоза твердых коммунальных отходов. Оказалось, что почти три года с сельчан собирали деньги за услугу, которая не оказывалась, сообщает прокуратура Пермского края.
С января 2019 года вывоз мусора и иных бытовых отходов децентрализованным способом накопления у жителей указанного населенного пункта не осуществлялся, контейнерных площадок в селе не было. Ближайшее организованное место сбора отходов располагалось в Очёре на расстоянии 65 км. Спустя два года для жителей села была обустроена контейнерная площадка в д. Зачерная, на расстоянии от села в почти 16 км.
Местные жители самостоятельно, за свой счет решали вопрос утилизации ТКО. Тем не менее, обслуживающей коммунальной организацией АО «ПРО ТКО» гражданам производились начисления за соответствующую услугу.
Прокуратурой директору общества внесено представление с требованием аннулирования платы за услугу по обращению с ТКО жителям с. Красный Яр с июля 2020 года по апрель 2023 года в связи с удалённостью контейнерных площадок.
АО «ПРО ТКО» обратилась в суд о признании недействительным представления прокуратуры района. Арбитражный суд Пермского края требования надзорного органа, указанные в представлении, признал законными и обоснованными. После вступление решения суда в законную силу прокуратура проконтролирует его фактическое исполнение.