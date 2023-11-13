«Уралхим» предложил два проекта в рамках программы «Сириус. Лето»

Проект «Сириус. Лето» реализуется уже четвертый сезон. В этом году Пермский край в тройке лидеров среди регионов России по количеству предложенных проектных задач, участию в проекте студентов и школьников. Всего одобрено к реализации 99 проектных задач. Это в пять с половиной раз больше, чем годом ранее. Над проектами будут работать 585 школьников из Пермского края. 258 студентов ведущих вузов региона будут вести наставническую работу в своих командах.