«Уралхим» предложил два проекта в рамках программы «Сириус. Лето»

Posted 13 ноября, 10:20
Published 13 ноября, 10:20
Modified 13 ноября, 10:21
Updated 13 ноября, 10:21
Филиал «ПМУ» предложил пяти командам учащихся разработать применимые на предприятии методики очистки побочного карбамида, которые позволят вернуть уже очищенный продукт в производственный цикл.
Михаил Треногин, ведущий специалист по технологии отдела реконструкции и модернизации филиала «ПМУ» АО «ОХК „Уралхим“ в г. Перми:
«Пермский карбамид известен своим качеством далеко за пределами Пермского края. Он применяется в разных отраслях промышленности: от сельского хозяйства до фармацевтики. Однако, во время периодической чистки технологического оборудования на предприятии образуется побочный карбамид — продукт, невостребованный у потребителя из-за большого количества механических примесей и нарушенного грануляционного состава. Командам исследователей предстоит предложить решение этой актуальной производственной проблемы».
Для филиала «Азот» три команды учащихся будут исследовать российские катализаторы риформинга и конверсии углекислого газа, которые могли бы заменить импортные при производстве аммиака.
Денис Змеев, главный технолог филиала «Азот» АО «ОХК „Уралхим“ в г. Березники:
«Командам предстоит выбрать отечественные катализаторы и описать их по критериям: состав, механическая прочность, условия эксплуатации и гарантийные показатели работы, а также изучить положительный и отрицательный опыт эксплуатации катализаторов на аналогичных „Азоту“ предприятиях. Надеемся, что в рамках проектов „Сириус. Лето“ учащиеся смогут поближе познакомится с большой химией и, возможно, свяжут свою судьбу с предприятиями „Уралхима“».
Всероссийская образовательная инициатива «Сириус. Лето» — это механизм вовлечения молодежи России в работу над актуальными задачами российской науки и бизнеса. Предприятия и вузы предлагают детям подумать над решением самых разных вопросов. Школьники объединяются в команды, выбирают интересную им тему, а также студента-куратора, с которым они будут вместе работать над решением в течение учебного года.
Проект «Сириус. Лето» реализуется уже четвертый сезон. В этом году Пермский край в тройке лидеров среди регионов России по количеству предложенных проектных задач, участию в проекте студентов и школьников. Всего одобрено к реализации 99 проектных задач. Это в пять с половиной раз больше, чем годом ранее. Над проектами будут работать 585 школьников из Пермского края. 258 студентов ведущих вузов региона будут вести наставническую работу в своих командах.