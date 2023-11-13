В 2023 году МСП привлекли 791 млрд рублей поддержки по линии НГС

Posted 13 ноября, 09:41
Published 13 ноября, 09:41
Modified 13 ноября, 09:41
Updated 13 ноября, 09:41
«Доступное финансирование — основной запрос бизнеса в условиях перестройки производственных процессов, изменения логистики, переориентации на новые рынки», — указал министр экономического развития РФ Максим Решетников. Поэтому, добавил он, Корпорация МСП и региональные гарантийные организации помогают предприятиям привлекать банковское финансирование, используя гарантии и поручительства в условиях отсутствия или недостаточной суммы собственного залога, пишут РИА Новости.
Следует принять во внимание, что многоуровневая гарантийная система вместе со льготными программами упрощает задачи по кредитованию сектора, в частности в области банковских продуктов. Позитивная динамика свидетельствует о востребованности и эффективности инструмента: объем финансовой поддержки в рамках НГС за три квартала 2023 года вырос на 57% по сравнению с результатами января — сентября 2022 года. К тому же с 2019 по 2022 год общий объем финансовой поддержки по линии НГС увеличился на 90%, а в 2022 году количество получателей помощи на 440% больше, чем в 2019 году.
В числе регионов — лидеров по приросту объема финансовой поддержки за три квартала текущего года в сравнении с аналогичным периодом 2022 года упоминаются Карачаево-Черкесская Республика (393%, увеличение до 2,6 миллиарда рублей), Чеченская Республика (197%, до 3,6 миллиарда), Республика Карелия (185%, до 9,5 миллиарда), Магаданская область (171%, до 0,8 миллиарда) и Республика Калмыкия (169%, до 0,5 миллиарда рублей). В первую десятку регионов по данному показателю входят также Свердловская, Псковская, Астраханская области, республики Тыва и Северная Осетия — Алания.
«Национальная гарантийная система для предпринимателя — это поручитель в лице государства, который берет на себя часть его рисков и позволяет привлекать средства даже в ситуации отсутствия залога», — пояснил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. Он добавил, что по части отраслей в январе — сентябре текущего года максимальный прирост объемов финансовой поддержки по линии НГС, направленной на нужды малого и среднего бизнеса, зарегистрирован в сфере гостиниц и общепита (в 2,6 раза), в секторе транспортировки и хранения (в 2,3 раза). Кроме того, в сфере информации и связи сообщают о двукратном росте за три квартала.
По абсолютным показателям размеров финансовой поддержки МСП за три квартала 2023 года первое место занимает торговля (234,2 миллиарда рублей), за ней идут обрабатывающие производства (199,6 миллиарда). Замыкающими в категории отраслей-лидеров стали сектор транспортировки и хранения и сельское хозяйство (69,4 и 38,3 миллиарда рублей соответственно).
Стоит напомнить: в НГС входят Корпорация МСП, региональные гарантийные организации и МСП Банк. Они обеспечивают бизнесу возможности привлечь банковское финансирование с опорой на гарантии и поручительства в обстоятельствах отсутствия собственного залога или при недостаточном его объеме. Поддержка осуществляется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», курированием которого занимается первый вице-премьер Андрей Белоусов.