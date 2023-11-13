В 2023 году МСП привлекли 791 млрд рублей поддержки по линии НГС

Следует принять во внимание, что многоуровневая гарантийная система вместе со льготными программами упрощает задачи по кредитованию сектора, в частности в области банковских продуктов. Позитивная динамика свидетельствует о востребованности и эффективности инструмента: объем финансовой поддержки в рамках НГС за три квартала 2023 года вырос на 57% по сравнению с результатами января — сентября 2022 года. К тому же с 2019 по 2022 год общий объем финансовой поддержки по линии НГС увеличился на 90%, а в 2022 году количество получателей помощи на 440% больше, чем в 2019 году.