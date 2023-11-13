В аварии на Стахановской в Перми предварительно виноват водитель самосвала

Госавтоинспекция города Перми призывает всех участников дорожного движения к неукоснительному соблюдению правил дорожного движения. Водителям необходимо быть предельно внимательными при проезде перекрестков и пешеходных переходов, пешеходам же переходить дорогу только в установленных местах и после того, как убедились, что вас видят и пропускают!