В аварии на Стахановской в Перми предварительно виноват водитель самосвала

Posted 13 ноября, 12:20
Published 13 ноября, 12:20
Modified 13 ноября, 12:21
Updated 13 ноября, 12:21
В Перми самосвал Renault сбил женщину на перекрестке ул. Стахановской и Карпинского. В ГИБДД винят водителя грузовика. Подробности ДТП порталу Properm.ru сообщили в ведомстве.
По данным госавтоинспекции, 11 ноября около 13:20 по улице Стахановская в направлении улицы Карпинского двигался грузовой автомобиль Renault, под управлением 59-летнего водителя. При проезде регулируемого перекрестка, в нарушении правил дорожного движения, водитель самосвала не уступил дорогу и допустил наезд на пешехода.
В результате автоаварии пешеходу — 68-летней женщине оказана разовая медицинская помощь. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
По словам водителей, «там небольшой подъем перед поворотом, надо мониторить постоянно». Очевидцы сообщают, что женщина переходила дорогу на зеленый сигнал светофора и по пешеходному переходу.
Вероятнее всего, водитель грузовика не заметил ее, так как пермячка оказалась в так называемой «слепой зоне» автомобиля.
Госавтоинспекция города Перми призывает всех участников дорожного движения к неукоснительному соблюдению правил дорожного движения. Водителям необходимо быть предельно внимательными при проезде перекрестков и пешеходных переходов, пешеходам же переходить дорогу только в установленных местах и после того, как убедились, что вас видят и пропускают!