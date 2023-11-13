В Березниках пройдёт большой юбилейный фестиваль региональных театров «Камский»

«„Камский» — это не просто лучшие постановки за прошлый театральный сезон, это темы и смыслы, которые волнуют каждого из нас. Мы надеемся, что фестиваль станет площадкой творческих открытий и режиссёрских откровений, особой праздничной атмосферой, импульсом к самым смелым творческим начинаниям не только для актёров и режиссёров, но и для наших зрителей», — поясняет арт-директор фестиваля Марина Зорина.