В Березниках пройдёт большой юбилейный фестиваль региональных театров «Камский»

Posted 13 ноября, 11:38
Published 13 ноября, 11:38
Modified 13 ноября, 11:39
Updated 13 ноября, 11:39
С 30 ноября по 4 декабря состоится пятый региональный фестиваль «Камский» — он стал частью программы 300-летия Перми. В нём участвуют ведущие театры из Березников, Кунгура, Чайковского, Лысьвы, Губахи и Кудымкара.
«Для нас важно, чтобы юбилей не ограничивался мероприятиями в самой Перми, поэтому мы проводим события по всей стране, не забывая и про Пермский край. Фестиваль „Камский“ призван продемонстрировать всё творческое богатство нашего региона», — рассказывает директор Агентства новых технологий Марина Илюхина.
Березниковский драмтеатр покажет спектакль, вошедший в лонг-лист «Золотой маски-2024», — «Трагедия короля Ричарда III» (18+) по одноименной шекспировской классике. Режиссёр Пётр Незлученко. Это — хроника и одновременно история, как ненависть разрушает человека. В спектакле участвует хор старшеклассников детской музыкальной школы №1 им. Чайковского под руководством Олега Першина.
Камерный театр «Доминанта» из Губахи привезёт на фестиваль постановку Кирилла Зайцева «Двое из микроволновки» (14+). Она создана по тексту повести Виктора Пелевина. По словам режиссёра Кирилла Зайцева, спектакль не отпускает зрителей до самого конца, они возвращаются, чтобы открыть новые злободневные смыслы. Лысьвенский театр драмы им. Савина предлагает отправиться в путешествие в своё детство в премьерном спектакле этого сезона «То самое» (12+). Режиссер Андрей Шляпин.
В детской программе пять постановок. Чайковский театр драмы и комедии расскажет «Философские сказки» (12+). Это пьеса пермского драматурга Ильи Губина по мотивам произведений Сергея Козлова из цикла про «Ёжика в тумане». Коми-пермяцкий национальный драмтеатр представит собственную версию сказки «Пиноккио» (12+). Оба спектакля предназначены для семейного просмотра.
Для малышей ещё один творческий коллектив из Березников — театр для детей и молодёжи «Бенефис» — покажет «Русалочку» (6+), её постановщиком стал заслуженный работник культуры РФ Дмитрий Юмашев. А Кунгурский театр юного зрителя исполнит «Золушку» (0+) режиссёра Ольги Продановой.
Важнейшая часть фестивальной жизни — проведение творческой лаборатории, которая предполагает участие актеров всех театров в течение пяти дней в подготовке театральных эскизов по поэтическим текстам.
Руководить лабораторией в этом году приглашён театровед, критик, куратор театральных проектов, преподаватель, руководитель курса театроведческого факультета Российского института театрального искусства (ГИТИС), эксперт фестиваля «Золотая маска» Александр Вислов.
«„Камский» — это не просто лучшие постановки за прошлый театральный сезон, это темы и смыслы, которые волнуют каждого из нас. Мы надеемся, что фестиваль станет площадкой творческих открытий и режиссёрских откровений, особой праздничной атмосферой, импульсом к самым смелым творческим начинаниям не только для актёров и режиссёров, но и для наших зрителей», — поясняет арт-директор фестиваля Марина Зорина.
«Камский» — ежегодный фестиваль-путешественник. История фестиваля началась в 2018 году, когда в театральном сообществе появилась идея — создать передвижной краевой фестиваль специально для театров малых городов. Пилотный фестиваль впервые прошел в Кудымкаре. В последующие годы фестиваль принимали театры Березников, Губахи, Лысьвы. В 2023 году фестиваль вновь возвращается в город, где он приобрел свое имя — «Камский».
Фестиваль проводит АНО «Агентство новых технологий» при поддержке Министерства культуры Пермского края. Партнёр фестиваля — Союз театральных деятелей РФ, генеральный партнер — Березниковский драматический театр.