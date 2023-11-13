«В Фонде можно работать честно». Экс-проректор ПГНИУ уходит из губернаторского фонда

Posted 13 ноября 2023, 05:49
Published 13 ноября 2023, 05:49
Modified 13 ноября 2023, 08:01
Updated 13 ноября 2023, 08:01
Бывшая проректор Пермского классического университета по молодежной политике Елена Малкова покидает пост директора Фонда губернаторских грантов Пермского края. Об этом она сообщает на своей странице «ВКонтакте». Как она пояснила журналисту Properm.ru, увольняется она «по личным мотивам» и по собственному желанию.
«Последний день моей работы в Фонде — 24 ноября, до этого давать какие-либо комментарии некорректно», — рассказала она. Заявление об уходе было написано 10 ноября.
«Возможно, своим решением я предвосхитила действия оппонентов, приняв решение (еще в августе) о завершении этапа своей жизни под названием „фонд“ и подготовке к новому (название еще не придумала). Но хочу вам сказать: в работе грантооператора — в распределении бюджетных средств на поддержку инициатив можно действовать открыто, честно, добросовестно, не продаваясь ни за деньги, ни за власть, не поддаваясь на провокации в СМИ, пабликах, социальных сетях», — написала Малкова на своей странице.
Бывший проректор по молодежной политике Елена Малкова объявила о своем уходе из университета 20 февраля. 8 февраля только что назначенный на должность и. о. ректора ПГНИУ Игорь Германов представил деканам университета двух новых заместителей — проректора по кадровой политике и социальным вопросам Игоря Плотникова и проректора по молодёжной политике и внеучебной работе Ольгу Мещерякову.
Указ о создании фонда был подписан главой региона в декабре 2020 года. Как следует из указа, цель фонда — развитие некоммерческого сектора, создание условий для вовлечения и расширения участия социально ориентированных НКО и представителей гражданского общества в социально-экономическом и общественном развитии Пермского края.
Малкова занимала должность директора Фонда губернаторских грантов Пермского края с момента его образования в 2021 году, напоминают коллеги из «КоммерсантЪ-Прикамье». Ранее она работала также и директором АНО «Молодежный эксперт». Пермская интернет-газета «Звезда» напоминает, что в 2021 и 2022 годах «Молодежный эксперт» получал гранты от губернаторского фонда в размерах 1,3 млн руб. и 1,09 млн руб.