«В Фонде можно работать честно». Экс-проректор ПГНИУ уходит из губернаторского фонда

«Возможно, своим решением я предвосхитила действия оппонентов, приняв решение (еще в августе) о завершении этапа своей жизни под названием „фонд“ и подготовке к новому (название еще не придумала). Но хочу вам сказать: в работе грантооператора — в распределении бюджетных средств на поддержку инициатив можно действовать открыто, честно, добросовестно, не продаваясь ни за деньги, ни за власть, не поддаваясь на провокации в СМИ, пабликах, социальных сетях», — написала Малкова на своей странице.