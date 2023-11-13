properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 ноября, 10:12

Published 13 ноября, 10:12

Modified 13 ноября, 10:14

Updated 13 ноября, 10:14

В Коми округе простятся с 31-летним мобилизованным Игнатием Сторожевым

В Коми округе простятся с 31-летним мобилизованным Игнатием Сторожевым

13 ноября 2023, 10:12
Фото: Игнатий Сторожев / VK
Мужчина погиб еще 24 июля.

В ходе СВО на территории Украины погиб 31-летний мобилизованный житель Юсьвы Игнатий Сторожев. Прощание с ним состоится во вторник, 14 ноября, сообщает «Парма Новости» со ссылкой на главу Юсьвинского муниципального округа Николая Никулина.

Мужчина попал под мобилизацию, боевое слаживание проходил в Елани. Он погиб еще 24 июля, но прощание с ним состоится только 14 ноября в Детско-юношеской спортшколе «Спарт» по адресу Красноармейская, 23. Начало в 11:00.

Специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля 2022 года. 21 сентября того же года была объявлена частичная мобилизация. По официальной информации, в ее рамках было призвано 300 тыс. человек. Они не вернутся из зоны военных действий, пока не завершится СВО, а сроки завершения спецоперации неизвестны.

Читайте также:
Самоизоляция из-за Путина и авария с футболистами. Главные новости недели в ПрикамьеВ СВО погиб житель Юрлинского округа Пермского края. Сегодня — похороны и прощаниеШтурмовик из Кудымкарского района погиб на СВОУбийца медсестры из Чусового был осуждён на 20 лет, но не отсидел и годаВ ходе СВО погиб уроженец Нытвы, воевавший снайпером
#Военная операция на Украине#Частичная мобилизация#Мобилизация#Сво на украине#Сво
Подпишитесь
«Было очень страшно». Пассажиры поезда «Адлер — Пермь» рассказали об аварии
Сегодня, 11:26
В Перми в любой момент могут рухнуть два дома: жилой и уже расселённый
Сегодня, 12:28
Два сильных удара. В Минздраве рассказали о травмах пассажира поезда «Адлер — Пермь»
Сегодня, 12:56
Одним из первых пассажиров пермского электробуса стал вице-премьер правительства РФ
Сегодня, 12:51
В Кизеле определили двух кандидатов на пост главы округа
Сегодня, 09:52
Глава КАМАЗа Сергей Когогин отвез в зону спецоперации технику для танкистов
Сегодня, 06:25