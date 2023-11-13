В Коми округе простятся с 31-летним мобилизованным Игнатием Сторожевым

Специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля 2022 года. 21 сентября того же года была объявлена частичная мобилизация. По официальной информации, в ее рамках было призвано 300 тыс. человек. Они не вернутся из зоны военных действий, пока не завершится СВО, а сроки завершения спецоперации неизвестны.