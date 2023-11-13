В Коми округе простятся с 31-летним мобилизованным Игнатием Сторожевым

Posted 13 ноября, 10:12
Published 13 ноября, 10:12
Modified 13 ноября, 10:14
Updated 13 ноября, 10:14
В ходе СВО на территории Украины погиб 31-летний мобилизованный житель Юсьвы Игнатий Сторожев. Прощание с ним состоится во вторник, 14 ноября, сообщает «Парма Новости» со ссылкой на главу Юсьвинского муниципального округа Николая Никулина.
Мужчина попал под мобилизацию, боевое слаживание проходил в Елани. Он погиб еще 24 июля, но прощание с ним состоится только 14 ноября в Детско-юношеской спортшколе «Спарт» по адресу Красноармейская, 23. Начало в 11:00.
Специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля 2022 года. 21 сентября того же года была объявлена частичная мобилизация. По официальной информации, в ее рамках было призвано 300 тыс. человек. Они не вернутся из зоны военных действий, пока не завершится СВО, а сроки завершения спецоперации неизвестны.