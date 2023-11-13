В Перми 18 ноября стартует фестиваль анимационных фильмов киностудии «Союзмультфильм»

«Просветительская деятельность — важное направление для „Союзмультфильма“, именно поэтому мы регулярно организуем мастер-классы, лекции, кинопоказы по всей стране, - отметил генеральный директор киностудии „Союзмультфильм“ Борис Машковцев. — И в этом смысле сотрудничество с Пермским краем, где мы работаем не первый раз для нас очень важно. Исторически в регионе очень сильна анимационная традиция, и, возможно, проведение фестиваля вдохновит его юных зрителей на профессиональный выбор. Ну и, конечно же, фестиваль „Союзмультфильма“ — это настоящий праздник для всех жителей города, на который приглашаются семьи с детьми».