В Перми 18 ноября стартует фестиваль анимационных фильмов киностудии «Союзмультфильм»

Posted 13 ноября, 11:25
Published 13 ноября, 11:25
Modified 13 ноября, 11:26
Updated 13 ноября, 11:26
В Перми 18 и 19 ноября на площадках ТРК «Планета» и кинотеатра «Синема парк Планета» (г. Пермь, шоссе Космонавтов, 162Б) состоится фестиваль анимационных фильмов киностудии «Союзмультфильм». Событие проходит в рамках сотрудничества Пермского края с легендарной российской анимационной киностудией «Союзмультфильм» при поддержке регионального Министерства культуры.
По информации организаторов, в этом году зрители увидят ленты — призеры национальных и международных фестивалей, среди которых «Теплая звезда» (реж. Анна Кузина), «Мой друг — тигр» (реж. Татьяна Киселева), «Виват, мушкетеры!» (реж. Антон Дьяков). Кроме того, в программе представлены другие популярные мультсериалы.
Кинопоказы анимации «Союзмультфильма» пройдут 18 ноября с 10:00 до 20:00 и 19 ноября с 10:00 до 18:00.
Кроме того, 18 ноября в 12:00 и 19:00 гости фестиваля смогут посетить интерактивные представления с героями студии «Мультприключение», а 19 ноября в 11:00 и 16:00 — спектакль «Мировое турне».
Параллельно, в оба фестивальных дня с 10:00 до 19:00 в режиме нон-стоп будут проходить мастер-классы: по рисованию на графическом планшете, созданию персонажей с помощью нейросетей. Также посетителям будут доступны уроки по шитью игрушек из фетра, выжигание на спилах, а также мастер-класс «живые открытки». Более подробная программа доступна здесь.
«Просветительская деятельность — важное направление для „Союзмультфильма“, именно поэтому мы регулярно организуем мастер-классы, лекции, кинопоказы по всей стране, - отметил генеральный директор киностудии „Союзмультфильм“ Борис Машковцев. — И в этом смысле сотрудничество с Пермским краем, где мы работаем не первый раз для нас очень важно. Исторически в регионе очень сильна анимационная традиция, и, возможно, проведение фестиваля вдохновит его юных зрителей на профессиональный выбор. Ну и, конечно же, фестиваль „Союзмультфильма“ — это настоящий праздник для всех жителей города, на который приглашаются семьи с детьми».
Участие во всех мероприятиях бесплатное, при этом количество мест ограничено вместимостью залов. Регистрация на события доступна по ссылкам: