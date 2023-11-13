В Перми продолжается аномальное потепление. Выяснили, надолго ли

Ночью или утром в пятницу, 17 ноября, похолодание может начаться и в Перми (до -5°), такая же температура вероятна и в течение дня. На севере же утром ожидается уже до -10°. Есть и другой сценарий — на холодном фронте может сформироваться циклон. В этом случае похолодание в Перми и на юге края начнется в ночь на субботу, 18 ноября, но пройдет со снегопадами.