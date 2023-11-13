В Перми продолжается аномальное потепление. Выяснили, надолго ли

Posted 13 ноября, 06:04
Published 13 ноября, 06:04
Modified 13 ноября, 06:06
Updated 13 ноября, 06:06
Аномальное тепло в Пермском крае будет держаться еще несколько дней. Самым теплым днем станет вторник, 14 ноября. Серьезное похолодание ожидается в выходные, сообщает сайт «Опасные природные явления Пермского края».
На севере региона на этой неделе температура воздуха будет на 2,5-3° выше нормы, а на юге — на 4-5°. На пике потепления — во вторник, 14 ноября, — температура воздуха будет выше нормы на 9°. Количество осадков превысит норму только на севере и на юге, а в центральных районах может быть даже несколько меньше нормы.
В понедельник, 13 ноября, ожидается мокрый снег, в южной половине края переходящий в дождь. В Перми также пройдет снег, переходящий в дождь. Снежный покров на севере увеличится, на юге он не установится. Температура воздуха днем 0…+3° вечером по югу до +5°.
Во вторник, 14 ноября, в тылу циклона по высотам будет поступать более холодная воздушная масса, но при этом у земли ожидается потепление. В южной половине края в течение суток ожидается +3…+6°, в Перми до +5° что на 8-9° выше нормы. На севере в течение суток +1…+3°, выпавший накануне снег может растаять. Ожидаются небольшие осадки в виде дождя, на севере с мокрым снегом.
В среду, 15 ноября, температура в крае составит -1…+3°, в Перми — +1… +3°, ожидается мокрый снег. На юго-востоке края ожидаются более сильные осадки ночью и утром. В итоге за трое суток в Перми ожидается в сумме около 10 мм осадков, а на юго-востоке и на севере края до 20 мм.
Утром в четверг, 16 ноября, до Прикамья с Ямала доберется арктическое вторжение. С северных границ в течение суток оно будет медленно смещаться в центральные районы. Температура воздуха в южной части края ожидается в течение суток около 0° на севере днем похолодает до -5°.
Ночью или утром в пятницу, 17 ноября, похолодание может начаться и в Перми (до -5°), такая же температура вероятна и в течение дня. На севере же утром ожидается уже до -10°. Есть и другой сценарий — на холодном фронте может сформироваться циклон. В этом случае похолодание в Перми и на юге края начнется в ночь на субботу, 18 ноября, но пройдет со снегопадами.
В любом случае, к субботе вся территория края окажется в холодной воздушной массе, температура воздуха днем будет не выше -5°. В ночь на воскресенье при прояснении возможно похолодание до -15°, в случае облачной погоды будет -7…-12°. Днем ожидается -5…-10°. Таким образом, впервые с начала ноября температура воздуха окажется ниже климатической нормы.