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Posted 13 ноября, 07:15

Published 13 ноября, 07:15

Modified 13 ноября, 08:02

Updated 13 ноября, 08:02

Пермяки раскупили все билеты на поезд Деда Мороза 21 ноября

В Перми раскупили все билеты на поезд Деда Мороза. Можно ли попасть на праздник?

13 ноября 2023, 07:15
Фото: Фото с сайта Поезд Деда Мороза

Пермяки раскупили все билеты на поезд Деда Мороза 21 ноября

В билет на поезд Деда Мороза входит личная встреча с Дедом Морозом, ему можно рассказать стишок, получить подарок, сфотографироваться с ним. Маршрут поезда проходит более чем через 70 городов. Везде, где делает остановку «Поезд Деда Мороза», посетителей вокзалов ждёт праздничная программа.

Полярный экспресс прибудет на Пермь-2 21 ноября, но купить билеты на личную встречу с новогодним волшебником уже невозможно — все раскуплено. При этом абсолютно все желающие могут принять участие в праздничной программе на перроне.

Дед Мороз выходит на платформу два раза — во время прибытия и за 30 минут до отправления поезда. В Пермь новогодний поезд прибывает 21 ноября в 13:30, стоянка запланирована до 20:30.

Также те, кто не успел купить билет, могут посетить вагон-лавку и вагон-ресторан с северной кухней в порядке живой очереди.

Поезд Деда Мороза — это празднично оформленная передвижная резиденция новогоднего волшебника, в составе которой: приемная, вагон для проведения игр и квестов, два вагона-ресторана, фотокупе, и вагон-лавка, где можно приобрести сувениры из Великого Устюга и Костромы, а также новинка этого сезона — вагон кукольный театр в котором будут проходить 45-минутные представления с кукольными сказочными героями спасающих волшебство. Пассажиры этого поезда — Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга, Снегурочка из Костромы и их сказочная команда.

#Видео#Новый год#Дед мороз#Поезд
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