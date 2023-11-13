В Перми сотрудник полиции попытался украсть лифт из дома на Садовом

Преступников заметил председатель ТСЖ, обслуживающего дом по ул. Юрша. Он обратился в отдел полиции Мотовилихинского района. Один мужчина успел сбежать, второго задержали правоохранители. «Выяснилось, что им является сотрудник одного из территориальных отделов полиции. По факту возможной причастности сотрудника к противоправному деянию проводится служебная проверка, по результатам которой будет принято решение», — рассказали Properm.ru в краевой полиции.