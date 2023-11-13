В Перми сотрудник полиции попытался украсть лифт из дома на Садовом

Posted 13 ноября, 09:01
Published 13 ноября, 09:01
Modified 13 ноября, 09:04
Updated 13 ноября, 09:04
Двое мужчин попытались украсть лифт из подъезда жилого дома по ул. Юрша. Один из подозреваемых оказался сотрудником полиции, сообщили Properm.ru в пресс-службе краевого ГУ МВД.
Инцидент произошел 9 ноября. Видео с камеры наблюдения опубликовал телеканал РЕН ТВ. На опубликованных кадрах видно, как двое мужчин пытаются разобрать лифт. Им удалось демонтировать часть конструкции, и даже погрузить в машину. Но уехать похитители уже не успели.
Преступников заметил председатель ТСЖ, обслуживающего дом по ул. Юрша. Он обратился в отдел полиции Мотовилихинского района. Один мужчина успел сбежать, второго задержали правоохранители. «Выяснилось, что им является сотрудник одного из территориальных отделов полиции. По факту возможной причастности сотрудника к противоправному деянию проводится служебная проверка, по результатам которой будет принято решение», — рассказали Properm.ru в краевой полиции.
По факту хищения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ. Фигурант объявлен в розыск.