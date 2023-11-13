properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 ноября, 09:01

Published 13 ноября, 09:01

Modified 13 ноября, 09:04

Updated 13 ноября, 09:04

В Перми сотрудник полиции попытался украсть лифт из дома на Садовом

В Перми сотрудник полиции попытался украсть лифт из дома на Садовом

13 ноября 2023, 09:01
Фото: Kandinsky 2.2
Возбуждено уголовное дело.

Двое мужчин попытались украсть лифт из подъезда жилого дома по ул. Юрша. Один из подозреваемых оказался сотрудником полиции, сообщили Properm.ru в пресс-службе краевого ГУ МВД.

Инцидент произошел 9 ноября. Видео с камеры наблюдения опубликовал телеканал РЕН ТВ. На опубликованных кадрах видно, как двое мужчин пытаются разобрать лифт. Им удалось демонтировать часть конструкции, и даже погрузить в машину. Но уехать похитители уже не успели.

Преступников заметил председатель ТСЖ, обслуживающего дом по ул. Юрша. Он обратился в отдел полиции Мотовилихинского района. Один мужчина успел сбежать, второго задержали правоохранители. «Выяснилось, что им является сотрудник одного из территориальных отделов полиции. По факту возможной причастности сотрудника к противоправному деянию проводится служебная проверка, по результатам которой будет принято решение», — рассказали Properm.ru в краевой полиции.

По факту хищения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ. Фигурант объявлен в розыск.

Читайте также:
В ходе рейда на рынке в Заостровке пермская полиция задержала 69 мигрантовВ Перми мужчина выпал из окна 5 этажа, убегая от полицииЗащитник пермского полицейского, по вине которого умер задержанный, спорит с судом
#Лифт#Кража#Полиция#Оборотень в погонах#Украли лифт#Пермская полиция
Подпишитесь
«Было очень страшно». Пассажиры поезда «Адлер — Пермь» рассказали об аварии
Сегодня, 11:26
В Перми в любой момент могут рухнуть два дома: жилой и уже расселённый
Сегодня, 12:28
Два сильных удара. В Минздраве рассказали о травмах пассажира поезда «Адлер — Пермь»
Сегодня, 12:56
Одним из первых пассажиров пермского электробуса стал вице-премьер правительства РФ
Сегодня, 12:51
В Кизеле определили двух кандидатов на пост главы округа
Сегодня, 09:52
Глава КАМАЗа Сергей Когогин отвез в зону спецоперации технику для танкистов
Сегодня, 06:25