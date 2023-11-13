В Перми в октябре родились тройняшки

Мальчики в октябре рождались чаще — их 526, в то время как девочек только 465. Мамы Перми произвели на свет девять двоен, треть из которых родилась в Свердловском районе. По две двойни родились в Мотовилихинском и Дзержинском районах, а в Индустриальном и Кировском районах — по одной. Кроме того, в Индустриальном районе зарегистрирована одна тройня.