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Posted 13 ноября, 04:40

Published 13 ноября, 04:40

Modified 13 ноября, 04:42

Updated 13 ноября, 04:42

В Перми в октябре родились тройняшки

В Перми в октябре родились тройняшки

13 ноября 2023, 04:40
Фото: Midjourney
Всего в городе в минувшем месяце родился 991 ребенок.

В октябре 2023 года в Индустриальном районе Перми родились тройняшки. А всего в городе в минувшем месяце появился на свет 991 ребенок, сообщает пресс-служба пермской мэрии.

Мальчики в октябре рождались чаще — их 526, в то время как девочек только 465. Мамы Перми произвели на свет девять двоен, треть из которых родилась в Свердловском районе. По две двойни родились в Мотовилихинском и Дзержинском районах, а в Индустриальном и Кировском районах — по одной. Кроме того, в Индустриальном районе зарегистрирована одна тройня.

В октябре 2023 года в краевой столице заключила брак 601 пара, проведено чествование 34 юбилейных супружеских пар, 17 из которых «золотые» юбиляры.

При этом в минувшем октябре пермяки почти в полтора раза чаще стали менять фамилии, имена и отчества. Составлено 144 записи акта о перемене имени, в то время как за аналогичный период 2022 года было зарегистрировано лишь 83 такие записи.

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#Детский мир#Дети#Двойняшки#Демография#Тройня
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