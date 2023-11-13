В Перми в октябре родились тройняшки

Posted 13 ноября, 04:40
Published 13 ноября, 04:40
Modified 13 ноября, 04:42
Updated 13 ноября, 04:42
В октябре 2023 года в Индустриальном районе Перми родились тройняшки. А всего в городе в минувшем месяце появился на свет 991 ребенок, сообщает пресс-служба пермской мэрии.
Мальчики в октябре рождались чаще — их 526, в то время как девочек только 465. Мамы Перми произвели на свет девять двоен, треть из которых родилась в Свердловском районе. По две двойни родились в Мотовилихинском и Дзержинском районах, а в Индустриальном и Кировском районах — по одной. Кроме того, в Индустриальном районе зарегистрирована одна тройня.
В октябре 2023 года в краевой столице заключила брак 601 пара, проведено чествование 34 юбилейных супружеских пар, 17 из которых «золотые» юбиляры.
При этом в минувшем октябре пермяки почти в полтора раза чаще стали менять фамилии, имена и отчества. Составлено 144 записи акта о перемене имени, в то время как за аналогичный период 2022 года было зарегистрировано лишь 83 такие записи.