В Прикамье вновь фиксируют грипп

На минувшей неделе в Пермском крае выявлено три случая гриппа А (H3N2), сообщили Properm.ru в пресс-службе краевого Роспотребнадзора. Его также называют гонконгским гриппом. По данным специалистов, он протекает с классическими гриппозными симптомами, не отличаясь от обычного вируса.