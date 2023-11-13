В Прикамье вновь фиксируют грипп

Posted 13 ноября, 10:59
Published 13 ноября, 10:59
Modified 13 ноября, 11:00
Updated 13 ноября, 11:00
В Прикамье за прошедшую неделю зарегистрировано 14 тыс. 354 случая ОРВИ. Это соответствует показателю прошлой недели, сообщают в краевом Роспотребнадзоре.
За первую неделю ноября было зарегистрировано 14 тыс. 458 случаев ОРВИ. Эпидемический порог среди населения не превышен, отмечают специалисты.
По данным лабораторного мониторинга в Прикамье циркулируют преимущественно возбудители негриппозной этиологии — вирусы парагриппа, риновирусы, аденовирусы, а также единичные случаи гриппа.
На минувшей неделе в Пермском крае выявлено три случая гриппа А (H3N2), сообщили Properm.ru в пресс-службе краевого Роспотребнадзора. Его также называют гонконгским гриппом. По данным специалистов, он протекает с классическими гриппозными симптомами, не отличаясь от обычного вируса.
Заболевшие могут чувствовать ломоту в теле, слабость, головные боли, боли в мышцах, повышение температуры, першение в горле, а также сухой кашель. Симптомы сохраняются в среднем по 3-4 дня, а затем идут на спад.
Специфическая вакцина от этого штамма не нужна, для защиты достаточно поставить обычную вакцину от гриппа.