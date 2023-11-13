В суд передано дело молодого кунгуряка, в пьяном виде убившего девушку-пассажирку

Posted 13 ноября, 16:12
Published 13 ноября, 16:12
Modified 14 ноября, 03:02
Updated 14 ноября, 03:02
Завершено расследование уголовного дела в отношении 25-летнего кунгуряка, который пребывая в пьяном виде за рулём фактически убил свою несовершеннолетнюю пассажирку. Дело передано в суд, сообщают в СУ СКР по Пермскому краю
В ночь на 12 сентября этого года, нетрезвый мужчина, управляя принадлежавшем ему автомобилем, катался по автодорогам Кунгурского округа, при этом в салоне находились трое его знакомых. Вблизи посёлка Белая Гора обвиняемый не справился с управлением, допустил столкновение с металлическим ограждением проезжей части автодороги. Из-за удара 15-летняя девушкав, которая была не пристегнута ремнем безопасности, выпала из салона автомобиля и получила смертельную травму.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, предусмотренное п., а ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушении лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения).