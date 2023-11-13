В суд передано дело молодого кунгуряка, в пьяном виде убившего девушку-пассажирку

В ночь на 12 сентября этого года, нетрезвый мужчина, управляя принадлежавшем ему автомобилем, катался по автодорогам Кунгурского округа, при этом в салоне находились трое его знакомых. Вблизи посёлка Белая Гора обвиняемый не справился с управлением, допустил столкновение с металлическим ограждением проезжей части автодороги. Из-за удара 15-летняя девушкав, которая была не пристегнута ремнем безопасности, выпала из салона автомобиля и получила смертельную травму.