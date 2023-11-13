Валерий Лимаренко назвал перспективы центра переработки углеводородов на Сахалине

«Мы привлекаем инвесторов не только в нефтегазовую сферу, но и в рыбопромышленный комплекс, транспорт, логистику, и, конечно, туризм. Этому способствуют меры государственной поддержки. Например, с их помощью им мы развиваем уникальный курорт „Горный воздух“ на юге Сахалина, который привлекает горнолыжников и сноубордистов не только со всего Дальнего Востока, но и из других частей России», — подчеркнул представитель Минвостокразвития.