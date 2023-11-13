Валерий Сухих посетил новые образовательные центры в Чайковском

В Центре цифрового образования «IT-куб» более 300 учеников от пяти до 18 лет. Они обучаются по дополнительным общеобразовательным программам: программирование роботов, программирование на Python, мобильная разработка, кибергигиена и работа с большими данными, основы алгоритмики и логики, системное администрирование. Желающих поступить в учебное заведение много, поэтому планируется увеличить число мест до 400.