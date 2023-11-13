Валерий Сухих посетил новые образовательные центры в Чайковском

Posted 13 ноября, 13:01
Published 13 ноября, 13:01
Modified 13 ноября, 13:03
Updated 13 ноября, 13:03
Председатель Законодательного собрания Пермского края Валерий Сухих во время посетил Центр цифрового образования «IT-куб» и школу «Ньютон» в Чайковском. Вместе с ним образовательные учреждения оценили глава Чайковского округа Юрий Востриков, представители регионального министерства образования Лариса Калинчикова и министерства территориального развития Иван Корякин.
В Центре цифрового образования «IT-куб» более 300 учеников от пяти до 18 лет. Они обучаются по дополнительным общеобразовательным программам: программирование роботов, программирование на Python, мобильная разработка, кибергигиена и работа с большими данными, основы алгоритмики и логики, системное администрирование. Желающих поступить в учебное заведение много, поэтому планируется увеличить число мест до 400.
Как отметил спикер краевого парламента Валерий Сухих, в Прикамье выстраивается многоступенчатая подготовка технических специалистов. «Все больше прикамских школ дают качественную довузовскую или досузовскую подготовку учеников. Благодаря современному техническому оборудованию и практикоориентированным образовательным программам подготовка специалистов начинается уже в школе. В этом заинтересованы и региональные предприятия, которые предоставляют свои площадки для стажировки ребят», — отметил парламентарий.
Центр планирует заручиться организационно-методическим сопровождением образовательной деятельности с ООО «ЭНТЭ», ООО «Газпром трансгаз Чайковский», ООО «ИнтроСкан Технолоджи».
Благодаря новой школе в микрорайоне Сайгатский дети будут учиться в одну смену. Всех учеников из старого корпуса школы №2 переведут в новый .
В 2023 году была открыта школа №2, которая получила название «Ньютон». Здесь благодаря реализации нацпроекта «Образование» открыт школьный технопарк «Кванториум», где реализуются четыре направления-квантума: энерджи-, био- и техноквантумы и робототехника. Ребята занимаются в оборудованных компьютерных классах, классах робототехники, а на занятиях используют мобильные лаборатории, микроскопы и интерактивные панели.
Обучение в школе проходит в одну смену. Занятия посещают более 1,3 тыс. ребят из муниципалитета и соседних территорий. Школьный технопарк в Чайковском могут посещать ребята из Осинского, Бардымского, Еловского, Чернушинского, Куединского и Октябрьского округов.
В рамках рабочего визита Валерий Сухих провел для школьников Бардымского, Еловского, Осинского и Чайковского округов традиционный парламентский урок на базе местного техникума промышленных технологий и управления. Ученики разработали собственные проекты, узнали о возможностях школьного бюджетирования. Планируется, что часть проектов будут направлены на муниципальный и региональный конкурс инициативного бюджетирования для получения средств на их реализацию.