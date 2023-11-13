Власти Перми расторгнут договор с перевозчиком «Дизель» из-за срывов расписания

Posted 13 ноября, 03:05
Published 13 ноября, 03:05
Modified 13 ноября, 08:06
Updated 13 ноября, 08:06
Мэрия Перми планирует расторгнуть один из контрактов с перевозчиком «Дизель». Речь идет о договоре на обслуживание маршрутов № 38 (Запруд II — Гарцы — Улица Ушинского) и 75 (Соболи — Площадь Дружбы), сообщает 59.ru.
В сентябре на этих двух маршрутах выявили 353 нарушения, чаще всего это несоблюдение расписания и неработающее программное обеспечение. В итоге перевозчик должен заплатить штраф в размере 358 тыс. рублей.
АТП «Дизель» будет обслуживать маршруты №39 и 75 до конца ноября, но если не найдется новый перевозчик, проработает и дольше. По словам руководителя «Дизеля» Андрея Биневского, решение о расторжении принято по обоюдному согласию. Причиной стала хроническая нехватка водителей автобусов.
«ГорТранс» уже разместил госзакупку для поиска перевозчика на маршруты № 38 и 75.
«Дизель» обслуживает 17 автобусных маршрутов в Перми: № 5, 7, 12, 16, 18, 25, 38, 39, 41, 44, 46 (по выходным), 48, 49, 54, 58, 73 и 75. Аффилированное «Дизелю» ООО «Дилижанс» также обслуживает кольцевой маршрут № 21.