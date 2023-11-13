Выходец из Средней Азии прятал в трусах героин

Posted 13 ноября, 07:26
Published 13 ноября, 07:26
Modified 13 ноября, 07:42
Updated 13 ноября, 07:42
Губахинский городской суд приговорил 24-летнего гражданина Центральной Азии к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима и со штрафом в размере 40 тыс. рублей. Иностранца признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п., а ч. 3 и 4 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств».
Как рассказали в пресс-службе полиции, в марте в дежурную часть от неравнодушного жителя Губахи поступило сообщение о том, что возле одного из домов неизвестный возможно делает закладки с наркотиками.
Сотрудники наркоконтроля вместе с оперуполномоченными уголовного розыска выехали по указанному адресу, где задержали молодого человека, который пытался оборудовать тайник. При личном досмотре у иностранца изъяли 177 полимерных свертков, приготовленных для сбыта. Молодой человек прятал их в кармане куртки и в нижнем белье.
При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции получена информация о тайниках на территории города, где обвиняемый успел спрятать наркотики. Из них было изъято еще три свертка. Экспертиза показала, что в составе вещества содержится наркотическое средство — героин.
Следствием установлено, что фигурант прибыл в Россию на заработки. В январе текущего года он вступил в преступную группу, занимающуюся незаконным сбытом наркотических средств бесконтактным способом на территории Пермского края, выполняя функции курьера-закладчика наркотиков. В Перми он обосновался на съемной квартире, где расфасовывал полученные из тайников оптовые партии наркотиков для последующего сбыта. В марте 2023 года он приехал на рейсовом автобусе в Губаху, рассчитывая разложить несколько десятков изготовленных для закладок свертков в тайниках, однако его преступная деятельность была пресечена сотрудниками полиции. Обнаруженную при нем партию героина в день задержания он планировал также сбыть в городах Кизеле и Александровске.
В отношении фигуранта на период следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.