Выходец из Средней Азии прятал в трусах героин

Следствием установлено, что фигурант прибыл в Россию на заработки. В январе текущего года он вступил в преступную группу, занимающуюся незаконным сбытом наркотических средств бесконтактным способом на территории Пермского края, выполняя функции курьера-закладчика наркотиков. В Перми он обосновался на съемной квартире, где расфасовывал полученные из тайников оптовые партии наркотиков для последующего сбыта. В марте 2023 года он приехал на рейсовом автобусе в Губаху, рассчитывая разложить несколько десятков изготовленных для закладок свертков в тайниках, однако его преступная деятельность была пресечена сотрудниками полиции. Обнаруженную при нем партию героина в день задержания он планировал также сбыть в городах Кизеле и Александровске.