Вынесен приговор бывшему начальнику цеха птицефабрики «Пермской»

Обвиняемый получил на автомобильной парковке у здания по улице Уральская в Перми 227 тыс. рублей «отката», составляющих 10% от оплаченных коммерческой организацией счетов индивидуального предпринимателя за исполнение условий договора технического обслуживания холодильного и технологического оборудования, а также выполнения ремонта.