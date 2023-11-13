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Posted 13 ноября, 14:34

Published 13 ноября, 14:34

Modified 13 ноября, 15:10

Updated 13 ноября, 15:10

Вынесен приговор бывшему начальнику цеха птицефабрики «Пермской»

Вынесен приговор бывшему начальнику цеха птицефабрики «Пермской»

13 ноября 2023, 14:34
Фото: Midjourney
Мужчина был задержан в начале сентября по обвинению в коммерческом подкупе.

Суд вынес приговор бывшему начальнику цеха птицефабрики «Пермской» Анатолию Акименко. Мужчину признали виновным в коммерческом подкупе, сообщают в СУ СКР по Пермскому краю.

Обвиняемый получил на автомобильной парковке у здания по улице Уральская в Перми 227 тыс. рублей «отката», составляющих 10% от оплаченных коммерческой организацией счетов индивидуального предпринимателя за исполнение условий договора технического обслуживания холодильного и технологического оборудования, а также выполнения ремонта.

Акименко признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. п. б, г ч. 7 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп, сопряженный с вымогательством предмета подкупа, совершенный в крупном размере).

Приговором суда виновному назначено наказание в виде штрафа в размере 1,5 млн. рублей, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в коммерческих и иных организациях, сроком на 3 года.

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#Общество#Суд#Приговор
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