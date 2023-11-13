Вынесен приговор бывшему начальнику цеха птицефабрики «Пермской»

Posted 13 ноября, 14:34
Published 13 ноября, 14:34
Modified 13 ноября, 15:10
Updated 13 ноября, 15:10
Суд вынес приговор бывшему начальнику цеха птицефабрики «Пермской» Анатолию Акименко. Мужчину признали виновным в коммерческом подкупе, сообщают в СУ СКР по Пермскому краю.
Обвиняемый получил на автомобильной парковке у здания по улице Уральская в Перми 227 тыс. рублей «отката», составляющих 10% от оплаченных коммерческой организацией счетов индивидуального предпринимателя за исполнение условий договора технического обслуживания холодильного и технологического оборудования, а также выполнения ремонта.
Акименко признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. п. б, г ч. 7 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп, сопряженный с вымогательством предмета подкупа, совершенный в крупном размере).
Приговором суда виновному назначено наказание в виде штрафа в размере 1,5 млн. рублей, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в коммерческих и иных организациях, сроком на 3 года.