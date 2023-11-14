В Перми стали реже жениться и чаще разводиться

Posted 14 ноября, 10:27
Published 14 ноября, 10:27
Modified 14 ноября, 10:41
Updated 14 ноября, 10:41
В Перми становится меньше браков. Их число за 10 месяцев 2023 года сократилось на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Число разводов напротив — выросло, сообщает комитет ЗАГС Пермского края.
Всего на начало ноября 2023 года в Перми зарегистрировано 7227 браков, что на 4% меньше, чем за 10 месяцев прошлого года. Число разводов выросло на 7% — до 4708. Чаще всего женились в Мотовилихинском районе, а разводились — в Свердловском. В целом по Пермскому краю браков зарегистрировано меньше на 8%, разводов больше на 2%.
При этом в Прикамье падает рождаемость — она стала меньше на 2% по сравнению с 2022 годом. В Перми спад меньше — на 1%. Смертность в регионе стала меньше на 7%.