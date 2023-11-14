properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 ноября, 10:27

Published 14 ноября, 10:27

Modified 14 ноября, 10:41

Updated 14 ноября, 10:41

В Перми стали реже жениться и чаще разводиться

В Перми стали реже жениться и чаще разводиться

14 ноября 2023, 10:27
Фото: Kandinsky 2.2
Также в регионе стали меньше рожать и умирать.

В Перми становится меньше браков. Их число за 10 месяцев 2023 года сократилось на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Число разводов напротив — выросло, сообщает комитет ЗАГС Пермского края.

Всего на начало ноября 2023 года в Перми зарегистрировано 7227 браков, что на 4% меньше, чем за 10 месяцев прошлого года. Число разводов выросло на 7% — до 4708. Чаще всего женились в Мотовилихинском районе, а разводились — в Свердловском. В целом по Пермскому краю браков зарегистрировано меньше на 8%, разводов больше на 2%.

При этом в Прикамье падает рождаемость — она стала меньше на 2% по сравнению с 2022 годом. В Перми спад меньше — на 1%. Смертность в регионе стала меньше на 7%.

Читайте также:
В 2023 году жители Прикамья стали реже женитьсяВ Перми в сентябре родилось 888 малышей. Мальчиков среди новорожденных немного большеМинус 100 тысяч. Власти дали прогноз по сокращению населения в Пермском крае
#Загс#Статистика#Развод#Рождаемость#Смертность#Статистика ЗАГС#Пермский край,рождаемость,смертность,брак,загс,статистика
Подпишитесь
«Было очень страшно». Пассажиры поезда «Адлер — Пермь» рассказали об аварии
Сегодня, 11:26
В Перми в любой момент могут рухнуть два дома: жилой и уже расселённый
Сегодня, 12:28
Два сильных удара. В Минздраве рассказали о травмах пассажира поезда «Адлер — Пермь»
Сегодня, 12:56
Одним из первых пассажиров пермского электробуса стал вице-премьер правительства РФ
Сегодня, 12:51
В Кизеле определили двух кандидатов на пост главы округа
Сегодня, 09:52
Глава КАМАЗа Сергей Когогин отвез в зону спецоперации технику для танкистов
Сегодня, 06:25