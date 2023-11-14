В Перми стали реже жениться и чаще разводиться

Всего на начало ноября 2023 года в Перми зарегистрировано 7227 браков, что на 4% меньше, чем за 10 месяцев прошлого года. Число разводов выросло на 7% — до 4708. Чаще всего женились в Мотовилихинском районе, а разводились — в Свердловском. В целом по Пермскому краю браков зарегистрировано меньше на 8%, разводов больше на 2%.