«Аэрофлот» сумел выйти на 90% использования отечественных продуктов на рейсах

На текущий момент в бортовом меню большая часть позиций — это продукты на 100 процентов отечественного производства. Например, хлебобулочные изделия, молоко, соки, соусы приправы, блюда из птицы. Что касается блюд из мяса, рыбы и морепродуктов, то доля отечественных товаров здесь приближается к 100 процентам. Доля сыров колеблется в пределах от 85 до 100 процентов и зависит от сорта.