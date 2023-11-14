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Posted 14 ноября, 09:19

Published 14 ноября, 09:19

Modified 14 ноября, 09:19

Updated 14 ноября, 09:19

«Аэрофлот» сумел выйти на 90% использования отечественных продуктов на рейсах

«Аэрофлот» сумел выйти на 90% использования отечественных продуктов на рейсах

14 ноября 2023, 09:19
Фото: ПАО "Аэрофлот".
Крупнейший в стране авиаперевозчик «Аэрофлот» на своих рейсах увеличивает долю продуктов питания и напитков, производимых в России в рамках импортозамещения.

Уточняется, что в течение 2023 года доля предлагаемых пассажирам отечественных продуктов питания и напитков на лайнерах «Аэрофлота» возросла до 90 процентов и даже более. Для сравнения, в 2021 году этот показатель составлял примерно 60 процентов, пишут novostivolgograda.ru.

Согласно информации из сообщения «Аэрофлота», в текущих экономических условиях авиаперевозчик планирует и дальше придерживаться такой стратегии — предлагать пассажирам своих рейсов российские продукты питания и напитки. Таким образом компания поддержит общий курс государства на импортозамещение.

На текущий момент в бортовом меню большая часть позиций — это продукты на 100 процентов отечественного производства. Например, хлебобулочные изделия, молоко, соки, соусы приправы, блюда из птицы. Что касается блюд из мяса, рыбы и морепродуктов, то доля отечественных товаров здесь приближается к 100 процентам. Доля сыров колеблется в пределах от 85 до 100 процентов и зависит от сорта.

Среди предлагаемых на борту лайнеров «Аэрофлота» вин доля отечественных напитков составляет около 70 процентов, и она продолжает расти. Так, винная карта перевозчика содержит отечественное спиртное кубанского производства. Пассажирам бизнес-класс предлагают белое, красное и игристое вино, а комфорт- и эконом-классов — белое и красное.

Отметим, что «Аэрофлот» сегодня является лидером российской гражданской авиации. Перевозчику принадлежат авиакомпании «Победа» и «Россия». За 2022 год пассажиропоток компании составил более сорока миллионов человек. В условиях действующих западных ограничений компания «Аэрофлот» является самым крупным заказчиком новых самолетов отечественного производства. До 2030 года авиаперевозчик планирует закупить более 300 таких лайнеров.

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