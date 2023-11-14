Автомобиль за четвёртого ребёнка и новые выплаты — как предлагают поднять рождаемость

Если нынешнюю тенденцию не переломить, к 2050 году российское население может сократиться на 8,7 млн человек (6%) к ситуации на 2023 год, заключили исследователи. При этом суммарный коэффициент рождаемости (СКР) к этому году достигнет 1,66–1,69, но прежде всего благодаря высокой рождаемости среди мигрантов, а миграционный прирост не компенсирует естественную убыль населения.