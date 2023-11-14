Автомобиль за четвёртого ребёнка и новые выплаты — как предлагают поднять рождаемость

Posted 14 ноября, 12:26
Published 14 ноября, 12:26
Modified 17 ноября, 10:36
Updated 17 ноября, 10:36
Аналитики ВЭБ считают, что модернизация системы поддержки рождаемости сможет переломить негативные демографические тенденции. Также они предлагают конкретные шаги, призванные увеличить рождаемость, сообщают «Ведомости» со ссылкой на доклад «Роль человеческого капитала в повышении качества и динамики развития российской экономики», подготовленный в Институте исследований и экспертизы ВЭБа.
Эксперты предложили несколько видов мер, способных, по их мнению, увеличить рождаемость:
За рождение первого ребенка предусмотрена существенно больший объем выплат, чем за последующих, это «дестимулирует рождение второго и последующих детей», считают эксперты ВЭБа.
Если нынешнюю тенденцию не переломить, к 2050 году российское население может сократиться на 8,7 млн человек (6%) к ситуации на 2023 год, заключили исследователи. При этом суммарный коэффициент рождаемости (СКР) к этому году достигнет 1,66–1,69, но прежде всего благодаря высокой рождаемости среди мигрантов, а миграционный прирост не компенсирует естественную убыль населения.