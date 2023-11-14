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Posted 14 ноября, 12:26

Published 14 ноября, 12:26

Modified 17 ноября, 10:36

Updated 17 ноября, 10:36

Автомобиль за четвёртого ребёнка и новые выплаты — как предлагают поднять рождаемость

Автомобиль за четвёртого ребёнка и новые выплаты — как предлагают поднять рождаемость

14 ноября 2023, 12:26
Фото: 1MI
Власти озаботились демографическим кризисом в России. Аналитики предлагают меры.

Аналитики ВЭБ считают, что модернизация системы поддержки рождаемости сможет переломить негативные демографические тенденции. Также они предлагают конкретные шаги, призванные увеличить рождаемость, сообщают «Ведомости» со ссылкой на доклад «Роль человеческого капитала в повышении качества и динамики развития российской экономики», подготовленный в Институте исследований и экспертизы ВЭБа.

Эксперты предложили несколько видов мер, способных, по их мнению, увеличить рождаемость:

  • индексация материнского капитала на каждого последующего ребенка с помощью прогрессивной шкалы, а также дифференциация величины выплат в зависимости от районного коэффициента и неблагоприятных климатических условий проживания — она должна быть больше федерального уровня;
  • внедрение системы региональных выплат;
  • выдавать за рождение четвертого ребенка автомобиль;
  • распространить на большее число компаний практику социальной ответственности в рамках ESG-политики.

За рождение первого ребенка предусмотрена существенно больший объем выплат, чем за последующих, это «дестимулирует рождение второго и последующих детей», считают эксперты ВЭБа.

Если нынешнюю тенденцию не переломить, к 2050 году российское население может сократиться на 8,7 млн человек (6%) к ситуации на 2023 год, заключили исследователи. При этом суммарный коэффициент рождаемости (СКР) к этому году достигнет 1,66–1,69, но прежде всего благодаря высокой рождаемости среди мигрантов, а миграционный прирост не компенсирует естественную убыль населения.

#Общество#Касается каждого#Демография#Рождаемость#Демографическая политика
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