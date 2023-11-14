«Один даже узнал меня». Аяз Шабутдинов рассказал о своем аресте

Posted 14 ноября, 10:18
Published 14 ноября, 10:18
Modified 14 ноября, 10:49
Updated 14 ноября, 10:49
Инфоцыган Аяз Шабутдинов планирует написать книгу, где расскажет, как разбогател. Также в соцсетях блогера появились сообщения с рассказом об утре 3 ноября, когда он был задержан в Москве.
«В 7 утра твою квартиру, в дом, где спят твои дети, и офис окружают по 10 устрашающих своим видом людей. Взламывают сейфы, потому что ты за 2 минуты не успел найти пароль. Забирают технику, деньги, всё снимают на камеру. С этой секунды ты без связи, потом в камере, без адвоката, потому что „карантин“. И единственное, что остается, — это ВЫ, ты, который читаешь этот текст». — пишет Шабутдинов.
Со слов адвоката Аяза, с ним постоянно делятся едой пятеро сокамерников: «Сейчас нас в камере шестеро, один даже узнал меня. Его друзья построили большую сеть кофеен по нашей франшизе. Так что приняли меня нормально. Со мной интересные люди, например представитель правления крупной компании».
«Находите одного недовольного клиента, перед которым исполнены обязательства еще в 2019 году. Она находит ещё 7 таких же, наверняка, из десятков тысяч клиентов найдется ещё 7, а может и больше за 9 лет. 8 человек из 50 тысяч человек. И все». — рефлексирует Шабутдинов о причинах ареста.
Пермского блогера и бизнес-коуча Аяза Шабутдинова отправили под арест до 16 декабря по делу об особо крупном мошенничестве. Решение принял 4 ноября Таганский суд Москвы.
Кроме того, гендиректора компании блогера «Лайк центр» Василия Алексеева объявили в розыск, однако он уже уехал из РФ.
Ранее предпринимателю предъявили обвинения из-за восьми эпизодов преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). Шабутдинов свою вину не признал.
Как сообщает RTVI, число исков от клиентов «Like Центра», которые хотят вернуть деньги за обучение у Шабутдинова, за последние три года выросло в четыре раза. Если в 2021 году их было 13, то по состоянию на середину ноября 2023-го — уже 53. Суммарно недовольные потребители за три года подали 94 иска. Больше чем в 30% случаев суды отказывали потребителям, которые пытались вернуть деньги за курсы. Полностью удовлетворены иски всего 5% заявителей. А частично — 19%. Еще 22% продолжают судиться. Иски остальных возвращены заявителям.