«Один даже узнал меня». Аяз Шабутдинов рассказал о своем аресте

Как сообщает RTVI, число исков от клиентов «Like Центра», которые хотят вернуть деньги за обучение у Шабутдинова, за последние три года выросло в четыре раза. Если в 2021 году их было 13, то по состоянию на середину ноября 2023-го — уже 53. Суммарно недовольные потребители за три года подали 94 иска. Больше чем в 30% случаев суды отказывали потребителям, которые пытались вернуть деньги за курсы. Полностью удовлетворены иски всего 5% заявителей. А частично — 19%. Еще 22% продолжают судиться. Иски остальных возвращены заявителям.