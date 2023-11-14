«Азот» строит новую распределительную подстанцию

Сейчас для подстанции строится блочно-модульное здание, которое будет состоять из шести отдельных контейнеров. В процессе монтажа и наладки они будут связаны между собой. Оборудование современной подстанции будет полностью новым, начиная от высоковольтных ячеек коммутационно-распределительного устройства до трансформаторов, приборов учета и измерительного оборудования.