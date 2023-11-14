Дмитрий Махонин возглавил региональную партогранизациию «Единой России»

Пока должность секретаря реготделения Махонин будет занимать с приставкой «и.о.». До конца ноября планируется проведение конференции, на которой губернатор может стать полноправным секретарём. До этого дня секретарём парторганизации ЕР в Прикамье был Вячеслав Григорьев. Какую должность он займет сейчас — неясно.