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Posted 14 ноября, 16:16

Published 14 ноября, 16:16

Modified 14 ноября, 16:18

Updated 14 ноября, 16:18

Дмитрий Махонин возглавил региональную партогранизациию «Единой России»

Дмитрий Махонин возглавил региональную партогранизациию «Единой России»

14 ноября 2023, 16:16
Фото: properm.ru
Также губернатор получил из рук Андрея Турчака партийный билет.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин официально возглавил региональную партийную организацию «Единой России» в Прикамье. Об этом в своем telegram-канале сообщил секретарь Генерального совета «единороссов» Андрей Турчак.

Пока должность секретаря реготделения Махонин будет занимать с приставкой «и.о.». До конца ноября планируется проведение конференции, на которой губернатор может стать полноправным секретарём. До этого дня секретарём парторганизации ЕР в Прикамье был Вячеслав Григорьев. Какую должность он займет сейчас — неясно.

Также Дмитрий Махонин получил партбилет «Единой России».

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#Политика#Единая россия
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