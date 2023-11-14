Друг школьника обратился в полицию после того, как услышал о совершенных убийствах

По предварительной информации, школьник совершил убийство своей подруги из-за ревности, когда он находился у нее в гостях. Затем он убил и ее мать, чтобы замести следы. Чтобы обеспечить себе алиби, он придумал историю и пошел гулять с другом, которому рассказал о произошедшем. Друг обратился за помощью к старшему брату подозреваемого, а тот уже обратился в полицию.