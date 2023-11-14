Друг школьника обратился в полицию после того, как услышал о совершенных убийствах

Posted 14 ноября, 10:50
Published 14 ноября, 10:50
Modified 14 ноября, 10:52
Updated 14 ноября, 10:52
В Екатеринбурге задержали школьника, который подозревается в убийстве своей 14-летней подруги и ее матери на Сортировке. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ о двойном убийстве, пишет УралПолит.Ru.
В настоящее время проводятся необходимые следственные действия и осуществляется допрос подозреваемого. В скором времени будет принято решение о заключении подростка под стражу.
По предварительной информации, школьник совершил убийство своей подруги из-за ревности, когда он находился у нее в гостях. Затем он убил и ее мать, чтобы замести следы. Чтобы обеспечить себе алиби, он придумал историю и пошел гулять с другом, которому рассказал о произошедшем. Друг обратился за помощью к старшему брату подозреваемого, а тот уже обратился в полицию.