Экс-начальника прикамской полиции освободили от должности в МВД России

Posted 14 ноября, 10:17
Published 14 ноября, 10:17
Modified 14 ноября, 10:19
Updated 14 ноября, 10:19
Президент РФ Владимир Путин освободил от должности начальника главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ (ГУОООП) МВД России Михаила Давыдова. Об этом со ссылкой на портал Урал56.ru пишут коллеги из «КоммерсантЪ-Прикамье».
Давыдов возглавил пермский главк МВД в июле 2018 года в звании генерала-майора полиции. До своего перевода в Пермь он руководил Оренбургским управлением МВД. В ноябре 2019 года на тот момент начальник ГУ МВД России по Пермскому краю получил звание генерал-лейтенанта. В ноябре 2020 года Давыдов покинул Прикамье — он был назначен начальником ГУОООП МВД РФ.