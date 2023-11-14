Экс-начальника прикамской полиции освободили от должности в МВД России

Давыдов возглавил пермский главк МВД в июле 2018 года в звании генерала-майора полиции. До своего перевода в Пермь он руководил Оренбургским управлением МВД. В ноябре 2019 года на тот момент начальник ГУ МВД России по Пермскому краю получил звание генерал-лейтенанта. В ноябре 2020 года Давыдов покинул Прикамье — он был назначен начальником ГУОООП МВД РФ.