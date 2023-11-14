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Posted 14 ноября, 10:17

Published 14 ноября, 10:17

Modified 14 ноября, 10:19

Updated 14 ноября, 10:19

Экс-начальника прикамской полиции освободили от должности в МВД России

Экс-начальника прикамской полиции освободили от должности в МВД России

14 ноября 2023, 10:17
Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю
В ноябре 2020 года Давыдов покинул Прикамье — он получил должность в МВД России.

Президент РФ Владимир Путин освободил от должности начальника главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ (ГУОООП) МВД России Михаила Давыдова. Об этом со ссылкой на портал Урал56.ru пишут коллеги из «КоммерсантЪ-Прикамье».

Давыдов возглавил пермский главк МВД в июле 2018 года в звании генерала-майора полиции. До своего перевода в Пермь он руководил Оренбургским управлением МВД. В ноябре 2019 года на тот момент начальник ГУ МВД России по Пермскому краю получил звание генерал-лейтенанта. В ноябре 2020 года Давыдов покинул Прикамье — он был назначен начальником ГУОООП МВД РФ.

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