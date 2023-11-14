Граффитчики должны заплатить за изрисованные стены пермских домов 3 миллиона рублей

Posted 14 ноября, 08:21
Published 14 ноября, 08:21
Modified 14 ноября, 08:29
Updated 14 ноября, 08:29
За 10 месяцев 2023 года было выявлено 16 377 надписей, графических рисунков и иных изображений, незаконно нанесённых на фасады зданий. Устранено 14 661 граффити, это порядка 90% всех изображений. В адрес юридических и физических лиц направлено 12 586 писем об устранении нарушений.
С начала года составлено 687 протоколов об административных правонарушениях. По результатам их рассмотрения административными комиссиями районов города к административной ответственности привлечено 593 человека, сумма наложенных штрафов составила более 3 млн рублей, сумма взысканных на данный момент штрафов — 1,7 млн рублей.
За нанесение на фасад здания, строения, сооружения надписей, графических рисунков и иных изображений предусмотрен штраф: на граждан — до 5 тыс. рублей, на должностных лиц — до 50 тыс. рублей, на юридических лиц — до 100 тыс. рублей. За неустранение в срок надписей, графических рисунков и иных изображений предусмотрена административная ответственность в виде штрафа: на граждан — до 2 тысяч рублей, на должностных лиц — до 10 тысяч рублей, на юридических лиц — до 50 тыс. рублей. Согласно Правилам благоустройства территории города Перми, срок устранения незаконно нанесённых граффити составляет три рабочих дня со дня обнаружения.
О зарисованных граффити стенах домов чиновники рекомендуют гражданам сообщать в районные администрации или на портал «Управляем вместе». При обнаружении фактов нанесения графических рисунков на здания, необходимо обращаться в полицию с указанием адреса места правонарушения.