Граффитчики должны заплатить за изрисованные стены пермских домов 3 миллиона рублей

За нанесение на фасад здания, строения, сооружения надписей, графических рисунков и иных изображений предусмотрен штраф: на граждан — до 5 тыс. рублей, на должностных лиц — до 50 тыс. рублей, на юридических лиц — до 100 тыс. рублей. За неустранение в срок надписей, графических рисунков и иных изображений предусмотрена административная ответственность в виде штрафа: на граждан — до 2 тысяч рублей, на должностных лиц — до 10 тысяч рублей, на юридических лиц — до 50 тыс. рублей. Согласно Правилам благоустройства территории города Перми, срок устранения незаконно нанесённых граффити составляет три рабочих дня со дня обнаружения.