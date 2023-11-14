Губернатор МО Воробьев вручил добровольцам из отряда БАРС медали

Posted 14 ноября, 17:53
Published 14 ноября, 17:53
Modified 14 ноября, 17:53
Updated 14 ноября, 17:53
Как сообщает riamo.ru, награждение состоялось во исполнение соответствующего указа Президента РФ.
«Каждый из вас — смелый, храбрый человек, который защищает Родину. Наш президент неоднократно отмечал, что отряд БАРС на передовой действует очень достойно, профессионально, с отвагой. Сегодня я с большим удовольствием, с большой честью хочу вручить награды и, конечно, пожать вам руку. Очень надеюсь, что мы и дальше будем общаться. В наших муниципалитетах работают различные подразделения волонтеров. Знаю, что многие из ребят, возвращающиеся из зоны СВО, приходят в школы, чтобы рассказывать о своих товарищах, поступках, подвигах, о том, что такое храбрость, смелость и что такое Родина для каждого из вас», — подчеркнул губернатор Подмосковья.
Боец с позывным Берет командовал отделением артразведки на самых опасных направлениях. Он получил ранение, попав под минометный огонь противника. Доброволец, имеющий позывной Бабай, отправился в зону СВО весной прошлого года и продемонстрировал воинскую доблесть, принимая участие во взятии не менее десяти вражеских «опорников». После тяжелого ранения прошел восстановление и сейчас готовится вернуться в расположение своего отряда.
На церемонии награждения героев сопровождали супруги, дети, родители. Губернатор МО после вручения медалей уделил время общению с бойцами и их семьями.
Во встрече участвовала и сотрудница фонда «Защитники Отечества» Юлия Рубцова. Желание пригласить ее выразили сами герои, которые хотели поблагодарить Юлию за оказанную помощь.
Также бойцы выразили благодарность сотрудникам фонда, медицинским работникам и подмосковным волонтерам, которые помогают доставить на линию боевого соприкосновения все необходимое.
По словам Андрея Воробьева, сейчас реабилитация для военнослужащих доступна в подольском центре «Ясенки», где пациенты могут пройти такие процедуры, как ЛФК, физиотерапия, массаж. Это лечение предлагается бойцам бесплатно, оно займет три недели.