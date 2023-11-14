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Posted 14 ноября, 12:55

Published 14 ноября, 12:55

Modified 14 ноября, 12:57

Updated 14 ноября, 12:57

Из Пермского университета начали массово увольнять сотрудников

Из Пермского университета начали массово увольнять сотрудников

14 ноября 2023, 12:55
Фото: properm.ru
Сокращение касается административного персонала.
Сюжет
ПГНИУ

Более 100 сотрудников ПГНИУ получили уведомление об увольнении из вуза. Об этом сообщает 59.ru со ссылкой на два источника в университете.

В пресс-службе ПГНИУ информацию подтвердили и отметили, что увольнения касаются только административного персонала. При этом отмечается, что всем сотрудникам, которым пришло уведомление, будут предложены альтернативные должности, в итоге университет покинет только часть работников. «Действия вуза направлены на достижения баланса между административным персоналом и преподавателями», — говорят в пресс-службе ПГНИУ.

Напомним, ранее сообщалось, что ПГНИУ меняет организационно-штатную структуру и сокращает часть работников. Еще часть переводят на другие должности. Планируется сокращение подразделений и персонала в научной библиотеке университета, среди юристов вуза.

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#ПГНИУ#Увольнение#Массовое увольнение#Вузы перми#Вуз
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