Из Пермского университета начали массово увольнять сотрудников

В пресс-службе ПГНИУ информацию подтвердили и отметили, что увольнения касаются только административного персонала. При этом отмечается, что всем сотрудникам, которым пришло уведомление, будут предложены альтернативные должности, в итоге университет покинет только часть работников. «Действия вуза направлены на достижения баланса между административным персоналом и преподавателями», — говорят в пресс-службе ПГНИУ.