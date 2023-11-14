Из Пермского университета начали массово увольнять сотрудников

Posted 14 ноября, 12:55
Published 14 ноября, 12:55
Modified 14 ноября, 12:57
Updated 14 ноября, 12:57
Более 100 сотрудников ПГНИУ получили уведомление об увольнении из вуза. Об этом сообщает 59.ru со ссылкой на два источника в университете.
В пресс-службе ПГНИУ информацию подтвердили и отметили, что увольнения касаются только административного персонала. При этом отмечается, что всем сотрудникам, которым пришло уведомление, будут предложены альтернативные должности, в итоге университет покинет только часть работников. «Действия вуза направлены на достижения баланса между административным персоналом и преподавателями», — говорят в пресс-службе ПГНИУ.
Напомним, ранее сообщалось, что ПГНИУ меняет организационно-штатную структуру и сокращает часть работников. Еще часть переводят на другие должности. Планируется сокращение подразделений и персонала в научной библиотеке университета, среди юристов вуза.