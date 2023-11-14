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Posted 14 ноября, 06:05

Published 14 ноября, 06:05

Modified 14 ноября, 06:07

Updated 14 ноября, 06:07

Из-за изменений климата в Прикамье передумали строить горнолыжный комплекс на Усьве

Из-за изменений климата в Прикамье передумали строить горнолыжный комплекс на Усьве

14 ноября 2023, 06:05
Фото: Экотур Урал - активный отдых для детей и взрослых / VK
Вместо курорта возведут глэмпинг-парк.

В Пермском крае из-за изменений климата передумали строить горнолыжный комплекс на Усьве. Еще одна причина — проблемы с инвестициями, сообщает Business Class со ссылкой на одного из инициаторов проекта Александра Хализова.

Вместо горнолыжного комплекса у подножья склона вдоль реки Усьва будет построен глэмпинг-парк из 30 домов, в которых будет более 50 номеров для проживания, ресторан, места для дневного пребывания туристов и небольшой банный комплекс. Будут построены несколько передвижных домов, которые можно размещать в разных местах. Начать строительство планируют в августе следующего года.

«Инвестиции для строительства горнолыжного комплекса нужны большие, а из-за изменения климата на Урале бизнес становится нерентабельным. Снежный покров позволяет 3,5 месяца максимум поддерживать состояние трасс и активный сезон. Обеспечить возврат инвестиции в таком случае практически невозможно. Еще постоянно менялась ключевая ставка, показатель доходил до 21%», — объяснил отказ от строительства горнолыжного комплекса Александр Хализов.

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#Экология#Погода#Аномальная погода#Горнолыжный комплекс#Климат#Потепление#Глобальное потепление#Усьва
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