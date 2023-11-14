Из-за изменений климата в Прикамье передумали строить горнолыжный комплекс на Усьве

Вместо горнолыжного комплекса у подножья склона вдоль реки Усьва будет построен глэмпинг-парк из 30 домов, в которых будет более 50 номеров для проживания, ресторан, места для дневного пребывания туристов и небольшой банный комплекс. Будут построены несколько передвижных домов, которые можно размещать в разных местах. Начать строительство планируют в августе следующего года.