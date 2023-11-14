Из-за изменений климата в Прикамье передумали строить горнолыжный комплекс на Усьве

Posted 14 ноября, 06:05
Published 14 ноября, 06:05
Modified 14 ноября, 06:07
Updated 14 ноября, 06:07
В Пермском крае из-за изменений климата передумали строить горнолыжный комплекс на Усьве. Еще одна причина — проблемы с инвестициями, сообщает Business Class со ссылкой на одного из инициаторов проекта Александра Хализова.
Вместо горнолыжного комплекса у подножья склона вдоль реки Усьва будет построен глэмпинг-парк из 30 домов, в которых будет более 50 номеров для проживания, ресторан, места для дневного пребывания туристов и небольшой банный комплекс. Будут построены несколько передвижных домов, которые можно размещать в разных местах. Начать строительство планируют в августе следующего года.
«Инвестиции для строительства горнолыжного комплекса нужны большие, а из-за изменения климата на Урале бизнес становится нерентабельным. Снежный покров позволяет 3,5 месяца максимум поддерживать состояние трасс и активный сезон. Обеспечить возврат инвестиции в таком случае практически невозможно. Еще постоянно менялась ключевая ставка, показатель доходил до 21%», — объяснил отказ от строительства горнолыжного комплекса Александр Хализов.