«Молот» довел победную серию до 13 игр подряд

Posted 14 ноября, 02:01
Published 14 ноября, 02:01
Modified 14 ноября, 03:02
Updated 14 ноября, 03:02
Вчера, 13 ноября, в стартовом матче выездной серии «Молот» одержал победу над питерским «Динамо» со счетом 6:3. Для пермского клуба это уже 13-я победа подряд в рамках ВХЛ.
Как отметил главный тренер пермяков Павел Зубов, первый период его подопечные привыкали ко льду и сопернику, но во втором периоде ему удалось поговорили с ребятами и донести настрой. «Немного перестроились, но все равно получили наложение смен, у соперника были моменты. Хорошие голы мы забили, также забили в большинстве, потом отстояли меньшинство, пропустив, конечно, первый гол. По первой игре в поездке доволен, но будем вносить определенные коррективы на дальнейшие игры», — пояснил Зубов.
Сейчас пермяки находятся на пятом месте в турнирной таблице чемпионата ВХЛ. Следующий матч для нашей команды также пройдет на выезде против «СКА-Нева», идущей на четвертой строчке.