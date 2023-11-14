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Posted 14 ноября, 02:01

Published 14 ноября, 02:01

Modified 14 ноября, 03:02

Updated 14 ноября, 03:02

«Молот» довел победную серию до 13 игр подряд

«Молот» довел победную серию до 13 игр подряд

14 ноября 2023, 02:01
Фото: https://hc-molot.ru
Сейчас пермский клуб проводит выездную серию.

Вчера, 13 ноября, в стартовом матче выездной серии «Молот» одержал победу над питерским «Динамо» со счетом 6:3. Для пермского клуба это уже 13-я победа подряд в рамках ВХЛ.

Как отметил главный тренер пермяков Павел Зубов, первый период его подопечные привыкали ко льду и сопернику, но во втором периоде ему удалось поговорили с ребятами и донести настрой. «Немного перестроились, но все равно получили наложение смен, у соперника были моменты. Хорошие голы мы забили, также забили в большинстве, потом отстояли меньшинство, пропустив, конечно, первый гол. По первой игре в поездке доволен, но будем вносить определенные коррективы на дальнейшие игры», — пояснил Зубов.

Сейчас пермяки находятся на пятом месте в турнирной таблице чемпионата ВХЛ. Следующий матч для нашей команды также пройдет на выезде против «СКА-Нева», идущей на четвертой строчке.

#Спорт#Пермь#Молот
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