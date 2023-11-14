«Молот» довел победную серию до 13 игр подряд

Как отметил главный тренер пермяков Павел Зубов, первый период его подопечные привыкали ко льду и сопернику, но во втором периоде ему удалось поговорили с ребятами и донести настрой. «Немного перестроились, но все равно получили наложение смен, у соперника были моменты. Хорошие голы мы забили, также забили в большинстве, потом отстояли меньшинство, пропустив, конечно, первый гол. По первой игре в поездке доволен, но будем вносить определенные коррективы на дальнейшие игры», — пояснил Зубов.