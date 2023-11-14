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Posted 14 ноября, 12:06

Published 14 ноября, 12:06

Modified 14 ноября, 12:07

Updated 14 ноября, 12:07

На текущей неделе без воды останутся сотни домов Перми

На текущей неделе без воды останутся сотни домов Перми

14 ноября 2023, 12:06
Фото: Midjourney
Отключения планируются в связи с планируемыми или аварийными работами на сетях.

В Перми продолжаются масштабные отключения воды в связи с авариями или плановыми работами на сетях. Список адресов публикует «НОВОГОР-Прикамье».

Без воды:

Ул. Аркадия Гайдара, д. 3 с 9:30 до 19:00 сегодня, 14 ноября:

  • ул. А. Гайдара 1, 3, 5, 2, 4, 6/1, 6/2, 8, 8а, 8б, 8в,
  • ул. П. Лумумбы 1, 3, 5, 2, 2а, 2б,
  • ул. Крупской 61а,
  • ул. Уинская 2б- правый ввод.

Ул. Старцева, д. 188, к. 1,2,3,4 с 14 ноября 10:00 до 15 ноября 10:00 для врезки вновь построенного участка водопровода запланировано отключение участка водопровода диаметром 30 см по ул. Старцева.

Без воды останутся:

  • ул. Самаркандская, 153-173,
  • ул. Балхашская, 152-199,
  • ул. Старцева, 156-198,
  • ул. Холмогорская, 8, 9/1, 10, 11, 12.,
  • ул. Запорожская, 180а.

Ул. Лбова, д. 37-98, с 15 ноября 10:00 до 16 ноября 10:00

Без воды частный сектор микрорайона Висим:

  • ул. Володарского 7-67,
  • ул. Урицкого 5-45,
  • ул. Пигасовская 3а- 47,
  • ул. Сельскохозяйственная 25, 1б-20,
  • ул. Борчаниновская 28, 5-58,
  • ул. Артинская —полностью,
  • ул. Егоршинская –полностью,
  • ул.Нагорная-полностью,
  • ул. Еланская –полностью,
  • ул. Сухоложский 1-й проезд- полностью,
  • ул. Сухоложский 2-й проезд -полностью,
  • ул. Алексеевская 58-112,
  • ул. Лузенина 6-43,
  • ул. Свободы 105,
  • ул. Республиканская 86-142,
  • ул. Восстания 160, 126-188,
  • ул. Володарского пер-к 7,9,
  • ул. Пролетарская 119, 116-172,
  • ул. Лбова 47-116,
  • ул. Партизанская 30-79.

Ул. Лебедева, д. 9, 16 ноября с 9:30 до 19:00 состоится отключения участка водопровода диаметром 25 см по улице Лебедева для замены запорной арматуры по адресу Лебедева 9а.

Без воды:

  • ул. Лебедева 8, 10, 7, 7а, 9, 9а,
  • ул. Работницы 3, 3а,
  • ул. Ким 60, 60б,
  • ул. Циолковского 7, 9, 11,12, 13, 15,17,19,
  • ул. Уральская 77, 79, 79а, 79б, 81,81а, 75/1, 69,
  • ул. Индустриализации 3, 12, 12А (ЦТП №31), 12в, 14, 16, 18,
  • ул. Хрустальная 6, 6а, 8, 8а, 10, 10а, 12, 12а.

Ул. Газеты Звезда, д. 66 с 16 ноября 10:00 до 17 ноября 10:00 отключение участка водопровода диаметром 30 см для производства работ по замене запорной арматуры.

Без воды:

  • ул. Сибирская, 57, 59, 61, 63а,
  • ул. Г.Звезда, 58, 46(правый ввод).

Ул. Куйбышева, д. 140, к., а с 17 ноября 10:00 до 18 ноября 10:00 без воды:

  • ул. Гатауллина, 29/1,29/2,27,20,
  • ул. Новосибирская, 24,26,
  • ул. Лукоянова, 17,19,21,
  • ул. Весенняя, 3,4,5,6,
  • ул. Сергинская, 38а,
  • ул. Куйбышева, 126,128,130,132,140а/1,173аа;
  • ул. Г.Хасана, 80,80а, 80а/1,92к8;
  • ул. Васильева, 5в, 5в/1,7а, 7б, 7/2,9,11,11а, 11б, 13,17,17б, 19,33,35,39,39а.

Пониженное давление:

  • м/район Октябрьский.

Ул. Сысольская, д. 17, 18 ноября с 9:30 до 19:30 отключение участка водопровода для производства работ по ремонту запорной арматуры.

Без воды:

  • ул. Сысольская 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 9а (дет.сад), 10, 10/3, 10/4, 10/5, 10/5 ЛитА, 11, 11а (ж/д), 11а (школа), 11а, 12, 12к1, 13, 14, 14а, 15/1, 15/2, 15/3, 16, 17, 19, 21,
  • ул. М. Рыбалко 109а, 111а, 117, 117а, 117(ЦТП), 115, 117/1,117/2,119,
  • ул. Магистральная 100в, 102, 104, 104/1
#Общество#Отключение водоснабжения#Вода#Водоснабжение
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