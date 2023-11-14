На текущей неделе без воды останутся сотни домов Перми

Posted 14 ноября, 12:06
Published 14 ноября, 12:06
Modified 14 ноября, 12:07
Updated 14 ноября, 12:07
В Перми продолжаются масштабные отключения воды в связи с авариями или плановыми работами на сетях. Список адресов публикует «НОВОГОР-Прикамье».
Без воды:
Ул. Аркадия Гайдара, д. 3 с 9:30 до 19:00 сегодня, 14 ноября:
Ул. Старцева, д. 188, к. 1,2,3,4 с 14 ноября 10:00 до 15 ноября 10:00 для врезки вновь построенного участка водопровода запланировано отключение участка водопровода диаметром 30 см по ул. Старцева.
Без воды останутся:
Ул. Лбова, д. 37-98, с 15 ноября 10:00 до 16 ноября 10:00
Без воды частный сектор микрорайона Висим:
Ул. Лебедева, д. 9, 16 ноября с 9:30 до 19:00 состоится отключения участка водопровода диаметром 25 см по улице Лебедева для замены запорной арматуры по адресу Лебедева 9а.
Без воды:
Ул. Газеты Звезда, д. 66 с 16 ноября 10:00 до 17 ноября 10:00 отключение участка водопровода диаметром 30 см для производства работ по замене запорной арматуры.
Без воды:
Ул. Куйбышева, д. 140, к., а с 17 ноября 10:00 до 18 ноября 10:00 без воды:
Пониженное давление:
Ул. Сысольская, д. 17, 18 ноября с 9:30 до 19:30 отключение участка водопровода для производства работ по ремонту запорной арматуры.
Без воды: