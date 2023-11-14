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Posted 14 ноября, 11:46

Published 14 ноября, 11:46

Modified 14 ноября, 11:48

Updated 14 ноября, 11:48

«Никто не собирается купаться». Пермяки в октябре прокатились по Усьве на сапбордах

«Никто не собирается купаться». Пермяки в октябре прокатились по Усьве на сапбордах

14 ноября 2023, 11:46
Фото: Татьяна Голубева / VK
Из-за низкого уровня воды в реке туристы сели на мель.
Сюжет
Туризм

Пермские туристы по первому снегу устроили холодный сплав по реке Усьва. Об экстремальном опыте рассказала в соцсетях сапбордистка Татьяна Голубева, на ее историю обратило внимание издание URA.RU.

Свой маршрут туристы начали из поселка Усьва, откуда по одноименной реке примерно 5 км до Усьвинских столбов. «Это расстояние мы пройдем примерно за час с небольшим. По крайней мере такой план. Ведь никто не собирается падать с сапов, купаться и делать вынужденные остановки», — рассказывает Татьяна Голубева в видеоблоге.

Татьяна объяснила, почему они выбрали октябрь для поездки. «Чтобы не снесло туристическим потоком» — говорит девушка. Чтобы не замерзнуть, туристка надела гидрокостюм из неопрена, перчатки из него же и плащ.

Из-за засухи уровень воды в Усьве довольно низкий, и путешественница все-таки села на мель. В результате ей пришлось спрыгивать в воду и тащить сап за собой. На девушке были короткие резиновые сапоги, и она промочила ноги в ледяной воде.

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#Видео#Туризм#Октябрь#Мель#Путешествие#Усьва
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