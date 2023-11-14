«Никто не собирается купаться». Пермяки в октябре прокатились по Усьве на сапбордах

Posted 14 ноября, 11:46
Published 14 ноября, 11:46
Modified 14 ноября, 11:48
Updated 14 ноября, 11:48
Пермские туристы по первому снегу устроили холодный сплав по реке Усьва. Об экстремальном опыте рассказала в соцсетях сапбордистка Татьяна Голубева, на ее историю обратило внимание издание URA.RU.
Свой маршрут туристы начали из поселка Усьва, откуда по одноименной реке примерно 5 км до Усьвинских столбов. «Это расстояние мы пройдем примерно за час с небольшим. По крайней мере такой план. Ведь никто не собирается падать с сапов, купаться и делать вынужденные остановки», — рассказывает Татьяна Голубева в видеоблоге.
Татьяна объяснила, почему они выбрали октябрь для поездки. «Чтобы не снесло туристическим потоком» — говорит девушка. Чтобы не замерзнуть, туристка надела гидрокостюм из неопрена, перчатки из него же и плащ.
Из-за засухи уровень воды в Усьве довольно низкий, и путешественница все-таки села на мель. В результате ей пришлось спрыгивать в воду и тащить сап за собой. На девушке были короткие резиновые сапоги, и она промочила ноги в ледяной воде.