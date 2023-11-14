Новикомбанк представил финансовую отчетность за три квартала 2023 года

В январе — сентябре 2023 года объем розничного кредитного портфеля банка вырос до 22,68 миллиарда рублей. Это произошло в первую очередь за счет ипотечного кредитования. Банк не перестает предлагать новые депозитные продукты. Стабильные результаты деятельности банка подтверждаются оценками внешних экспертов. В 2023 году АКРА улучшило свой прогноз по рейтингу Новикомбанка до «Позитивного», подтвердив его на высоком уровне А+(RU). НКР и «Эксперт РА» также подтвердили высокие кредитные рейтинги банка на уровне AA-.ru и ruА+ соответственно со стабильным прогнозом.