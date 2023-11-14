Новикомбанк представил финансовую отчетность за три квартала 2023 года

Posted 14 ноября, 06:48
Published 14 ноября, 06:48
Modified 14 ноября, 06:48
Updated 14 ноября, 06:48
Самая большая часть ресурсной базы банка — средства клиентов. Объем остатков на счетах клиентов за январь — сентябрь этого года вырос до 737 миллиардов рублей. Новикомбанк остается одним из самых стабильных и надежных российских банков, информирует newstracker.ru.
Основное направление банка — кредитование предприятий — лидеров российской промышленности, поддержка в реализации программ по модернизации производственных площадок, разработке новых технологий, продуктов и налаживанию их серийного выпуска.
Новикомбанк активно применяет действующие механизмы государственной поддержки.
В текущем году организация продолжила поддержку промышленности за счет собственных программ финансирования.
Капитал Новикомбанка за три квартала превысил 90 миллиардов рублей. Банк выполняет требования Центробанка России по достаточности капитала и ликвидности с запасом прочности.
Председатель правления Новикомбанка, куратор Воронежского отделения СоюзМаш России Елена Георгиева напомнила, что банку в этом году исполняется 30 лет. По ее словам, банк продолжает финансировать предприятия, способствующие импортозамещению и достижению технологического суверенитета в приоритетных для государства отраслях. Георгиева также отметила, что грамотный риск-менеджмент и системный подход к принятию решений позволили банку успешно адаптироваться к сложившейся экономической ситуации, сохранить стабильный результат и успешно выполнять задачи по бесперебойному финансированию промышленности.
В январе — сентябре 2023 года объем розничного кредитного портфеля банка вырос до 22,68 миллиарда рублей. Это произошло в первую очередь за счет ипотечного кредитования. Банк не перестает предлагать новые депозитные продукты. Стабильные результаты деятельности банка подтверждаются оценками внешних экспертов. В 2023 году АКРА улучшило свой прогноз по рейтингу Новикомбанка до «Позитивного», подтвердив его на высоком уровне А+(RU). НКР и «Эксперт РА» также подтвердили высокие кредитные рейтинги банка на уровне AA-.ru и ruА+ соответственно со стабильным прогнозом.
Сообщается также, что в июле текущего года банк выплатил дивиденды по итогам 2022 года в размере 4,9 миллиарда рублей.