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Posted 14 ноября, 06:48

Published 14 ноября, 06:48

Modified 14 ноября, 06:48

Updated 14 ноября, 06:48

Новикомбанк представил финансовую отчетность за три квартала 2023 года

Новикомбанк представил финансовую отчетность за три квартала 2023 года

14 ноября 2023, 06:48
Фото: Новикомбанк
Новикомбанк опубликовал сокращенную бухгалтерскую отчетность по РСБУ за январь — сентябрь 2023 года. Согласно отчету, чистая прибыль банка составила 13,8 миллиарда рублей, а его активы достигли 823,8 миллиарда рублей.

Самая большая часть ресурсной базы банка — средства клиентов. Объем остатков на счетах клиентов за январь — сентябрь этого года вырос до 737 миллиардов рублей. Новикомбанк остается одним из самых стабильных и надежных российских банков, информирует newstracker.ru.

Основное направление банка — кредитование предприятий — лидеров российской промышленности, поддержка в реализации программ по модернизации производственных площадок, разработке новых технологий, продуктов и налаживанию их серийного выпуска.

Новикомбанк активно применяет действующие механизмы государственной поддержки.

В текущем году организация продолжила поддержку промышленности за счет собственных программ финансирования.

Капитал Новикомбанка за три квартала превысил 90 миллиардов рублей. Банк выполняет требования Центробанка России по достаточности капитала и ликвидности с запасом прочности.

Председатель правления Новикомбанка, куратор Воронежского отделения СоюзМаш России Елена Георгиева напомнила, что банку в этом году исполняется 30 лет. По ее словам, банк продолжает финансировать предприятия, способствующие импортозамещению и достижению технологического суверенитета в приоритетных для государства отраслях. Георгиева также отметила, что грамотный риск-менеджмент и системный подход к принятию решений позволили банку успешно адаптироваться к сложившейся экономической ситуации, сохранить стабильный результат и успешно выполнять задачи по бесперебойному финансированию промышленности.

В январе — сентябре 2023 года объем розничного кредитного портфеля банка вырос до 22,68 миллиарда рублей. Это произошло в первую очередь за счет ипотечного кредитования. Банк не перестает предлагать новые депозитные продукты. Стабильные результаты деятельности банка подтверждаются оценками внешних экспертов. В 2023 году АКРА улучшило свой прогноз по рейтингу Новикомбанка до «Позитивного», подтвердив его на высоком уровне А+(RU). НКР и «Эксперт РА» также подтвердили высокие кредитные рейтинги банка на уровне AA-.ru и ruА+ соответственно со стабильным прогнозом.

Сообщается также, что в июле текущего года банк выплатил дивиденды по итогам 2022 года в размере 4,9 миллиарда рублей.

#Общество
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