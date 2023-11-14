Новый собственник намерен сдать долгострой на Уинской, напротив ЖК «Грибоедовский»

Posted 14 ноября, 07:41
Published 14 ноября, 07:41
Modified 14 ноября, 07:42
Updated 14 ноября, 07:42
Новый собственник планирует завершить долгострой на ул. Уинской в Перми. О планах ООО «СК „Пермский“ ввести компаунд „Живаго“ в эксплуатацию сообщает 59.ру.
Комплекс из двух 16-этажных домов начали возводить еще в 2014 году. Стройка была отсановлена в 2017 году. Готовы лишь железобетонный каркас и часть наружных стен одного корпуса. Компаунд «Живаго» возводило одноименное ООО, учрежденное строительной компанией «Классик».
Издание напоминает, что тогда же проблемы возникли и на других объектах «Классики». Строительные работы остановили также в ЖК «Триумф. Квартал 2» и доме на Норильской. Впоследствии руководителя ЖСК «Триумф. Квартал 2» Сергея Синюшова осудили за злоупотребление полномочиями.
Люди, купившие квартиры в компаунде «Живаго», получили компенсации. Сам объект выставили на торги. С 24 июля 2023 года участком под недостроем владеет ООО «Строительный комплекс „Пермский“. Эта компания входит в строительную группу „Развитие“. Как пояснили изданию в компании, „СК „Пермский“ планирует достроить ранее не достроенный дом.