Новый собственник намерен сдать долгострой на Уинской, напротив ЖК «Грибоедовский»

Люди, купившие квартиры в компаунде «Живаго», получили компенсации. Сам объект выставили на торги. С 24 июля 2023 года участком под недостроем владеет ООО «Строительный комплекс „Пермский“. Эта компания входит в строительную группу „Развитие“. Как пояснили изданию в компании, „СК „Пермский“ планирует достроить ранее не достроенный дом.